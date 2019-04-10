Uysal, Büyükçekmece seçimlerini değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Bizim itirazımız bir seçmenin başka bir yere gidip kayıt yaptırması ve kendi özgür iradesiyle oyunu orada kullanması değil. Bu tamamıyla belediye ve belediye içerisindeki belirli bir ekip, aynı zamanda nüfus müdürlüğümüzü de alet ederek burada seçim neticesini etkileyebilecek şekilde operasyon yapılması hadisesi." dedi.

Uysal, AK Parti Büyükçekmece İl Başkanlığı'nda düzenlendiği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'deki durumun sadece bir seçmen kaydırması olmadığını belirten Uysal, "8 aylık süre içerisinde bu kadar yüksek bir oranda Büyükçekmece'nin ortalama 150-160 bin dersek seçmen sayısına yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir seçmen hareketi, yani 26-27 bin bir seçmen hareketi. Böyle bir durumda askı ve itiraz süresi, kolluk kuvvetinin o esnada gidip bakması vesaire filen mümkün değil. O zaman zaten bizim itirazımızda da seçim kurulu şunu söyledi, 'Evet burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış. Bu sahte evrak işlenmiş, belediyeden farklı adresler oluşturulmuş." diye konuştu.

Bunlara bakıldığında işlemlerin nüfus müdürlüğünden bir bilgisayardan yapıldığını aktaran Uysal, bu işlemin de adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra memurların yetersizliği sebebiyle nüfus müdürlüğünde görevlendirilen belediye çalışanı Mehmet Özgür Samanlı tarafından yapıldığını söyledi.

Mevlüt Uysal, Samanlı'nın yaptığı işlem sayısının diğer memurların işlem sayısının dört katı olduğunu ifade ederek, bu kişinin günlük 400 işlem sayısı olduğunu anlattı.

Uysal, "Belediyeden sahte adresler oluşturulan adreslere kayıt yapılan seçmenlerin tamamına yakını o şahıs üzerinden gitmiş. 17 Ocak'ta biz şikayet dilekçesini verdik bu konuyla ilgili. 18 Ocak günü bu şahıs tutuklandı. Tutuklandıktan sonra kendisine yardımcı olan şahıslardan Osman Doğan tutuklandı." bilgisini verdi.

Meselenin artık savcılığa intikal ettiğini dile getiren Uysal, "Ama şu kadarını biliyoruz ki belediyede de bu işlemin organizasyonu adına görev alan muhakkak var ki bu kadar kalabalık bir seçmen kaydı trafiği oluşturulabilsin." dedi.

Uysal, bu sebeple 5 belediye başkan yardımcısı ile Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de ifadeye çağrıldığını bildiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Nihayetinde savcılık soruşturma dosyasında bunların takibi yapılacak ve nihayetinde bu bir şekilde açığa çıkacaktır. Şimdi biz seçmen listesinin askıya çıktığı süreç içerisinde ve devamında seçimler neticesinde ortaya çıkan tabloda baktığımız zaman, ilçe belediye başkanlığında 4 bin 200 civarında bir fark söz konusu. Ama burada seçmen listesinden düşürülen yaklaşık 4 bin civarında bir seçmen var. Bunun bin 500'ü AK Parti üyesi. İtiraz ve güncelleme esnasında biz yaklaşık 850-900 üyemize ulaşmışız. Ancak 541 üyemize ulaşım bilgileri değiştiği için biz ulaşamamışız. Ama burada toplamda 3 bin 92 seçmenden de baktığımız zaman diğer kaydı düşürülen seçmenlerin de soy ismi tarandığı zaman AK Parti'ye oy verenler olduğu kolayca tespit ediliyor. Yani bu kişiler de seçmen listesinden düşürülürken bu şekilde bir usulle, yani AK Parti'ye oy verenlerin seçmen listesinden düşürülmesi şeklinde bir operasyon yapılmış. Buna baktığımız zaman bu herhangi bir seçmen kaydırması değil, AK Parti üyelerinin seçim listesinden çıkarılması."

- "Nüfus müdürlüğü alet edilerek..."

Mevlüt Uysal, "Bizim itirazımız bir seçmenin başka bir yere gidip kayıt yaptırması ve kendi özgür iradesiyle oyunu orada kullanması değil. Bu tamamıyla belediye ve belediye içerisindeki belirli bir ekip, aynı zamanda nüfus müdürlüğümüzü de alet ederek burada seçim neticesini etkileyebilecek şekilde operasyon yapılması hadisesi." dedi.

Toplamda şu anda bakıldığı zaman 3 bin seçmenin tamamıyla silindiğini, yaklaşık 14 bin kayıt yapıldığını aktaran Uysal, "Haliyle 10 bin, 3 bin de kaydı silinenler dersek 13-14 bin seçmenin burada oy kullanması ve seçim neticesini değiştirmesi söz konusu. Yani yaklaşık yüzde 10'a yakın bir seçmene bu şekilde oy kullandırtılarak seçim neticesinin değiştirilmesi." ifadelerini kullandı.

Uysal, bu isimlerin de nasıl bulunduğuna ilişkin şunları söyledi:

"Tabii sadece 24 Haziran sonrası, öncesine de baktığımız zaman toplamda 22 bin seçmen nasıl bulundu da kaydı yapıldı? Bu konuda Büyükçekmece'de oturanlar şunu yakinen biliyor ki, belediye ile herhangi bir işi olan insanlar muhakkak ve muhakkak seçmen sayısı bulmak zorunda. Belediyenin bir kiracısı veya müteahhit olarak bu bölgede iş yapan birisi 'Sen şu kadar seçmen bildirmek zorundasın.' diye kendisine bir sayı belirleniyor. Bu sayıyı şahıs, sadece isim ve TC numarası olarak bildiriyor. Bu isimleri belediyede görevli kişilerin nüfusa koydukları kişilere ulaştırabilmesi adına bir sistem kurulmuş, onun nasıl kurulduğunu bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz, tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın 'Telefon şifremi unuttum.' diyerek WhatsApp yazışmalarını bir şekilde açmadığını biliyoruz. Sadece isim ve TC numaraları verilerek seçmen kaydı yapılıyor. Daha sonra seçmen getir denilen şahıslar da sadece seçim günü o şahısları getirip seçimde oy kullandırtılıyor. Bu şekilde yapılan işlemde de gördüğünüz gibi yüzde 10'a yakın aktif olarak seçim neticesini değiştirebilecek sayıda oy kullandırtılmış oluyor.

Baktığımız zaman ortada gerçekten bugüne kadar, herhalde seçim tarihi boyunca Türkiye demokrasi tarihi boyunca böyle bir organize işlem görmemiş vaziyette. Artık tamamıyla savcılık dosyası açıldı, soruşturma başladı. Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapıldı orada işlem başladı."

- "Sandık görevlilerinin belirlenmesinde usulsüzlük var"

Sandık görevlilerinin belirlenmesi konusunda da usulsüzlükler yapıldığını anlatan Uysal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sandık görevlilerinin mülki idare amirleri tarafından verilen listeden seçilip belirlenmesi gerekiyor. Büyükçekmece'de 519 sandık var. Burada bir başkan ile bir başkan yardımcısıyla beraber bin 38 görevli olması gerekiyor. Bu görevlilerden 285'i bizzat mülki idare amiri tarafından verilen kamu görevlileri listesinden değil. Dışarıdan atanmışlardır. Dışarıdan atanan 285 kişinin içerisinden başka ilçelerde olanlar vardır. İstanbul dışında seçmen kaydı olanlar vardır. Memur olmalarını bırakalım, işçi olanlar vardır. Hatta serbest çalışanlar vardır. Bu da açık bir şekilde tam kanunsuzluk diyebileceğimiz ve seçimlerin iptalini gerektirecek bir konudur."

Uysal, verdiği bilgiler ışında hareket edilerek seçimlerin şaibeden kurtarılması için Büyükçekmece'deki seçimin iptal edilmesi gerektiğine belirterek, "Bu işlere bulaşan kim varsa muhakkak cezalandırılmalı ki, daha sonraki seçimlerde bu tür yanlışlar yapılmasın. En azından bu kadar organize bir iş yapılarak seçim neticesi değiştirmeye bir daha kimse yeltenmesin. Bunun demokrasimize katkı sunacağına inanıyoruz."

Mevlüt Uysal, açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "21 bin hayali seçmen oy kullandı diye bir iddianız var. Bu iddianızı biraz açar mısınız?" şeklindeki sorusuna Uysal, şu cevabı verdi:

"24 Haziran öncesi ve sonrası yapılan işlemler var. 24 Haziran sonrası yapılan işlemde, yani 8 ayda 14 bin 264 kayıt yapılmış ama tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı, 17 aydır burada. Bir de 9 ay öncesi var. Dolayısıyla oradaki 21 bin orada çıkıyor."

- "Büyükşehir seçimlerini etkiler"

Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesi halinde bunun Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimini nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Uysal, şunları kaydetti:

"Sistem şu: Burada sahte adresler oluşturulmuş. Doldur boşalt yapılıyor. Her seçimde bir grup geliyor. Seçimden sonra bırakılıyor ve tekrar yeni bir grup getiriliyor. Baktığımız zaman ortalama 160 bin seçmenin olduğu bir yerde, yaklaşık 11 bin 954 kişi demek aşağı yukarı yüzde 8,5 seçmen gidiyor demektir. İstanbul'un hiçbir yerinde 8 ayda bu kadar seçmen bir başka yere gitmemiştir. Gelenlere bakıyoruz. 14 bin 264. Yaklaşık yüzde 9,5'a yakın gelen var. İstanbul'un bütün ilçelerindeki seçmen hareketliliğinin ortalaması yüzde 3. Arada yüzde 6 fark var. Anormal bir durum olduğu için bu seçimlerdeki hareket bu kadar ise önceki seçimlere baktığımızda çok ciddi bir durumun söz konusu olduğu görülüyor. Büyükçekmece seçimleri iptal olursa, Büyükşehir de etkilenir mi? Şu anda, buradaki trafiğe baktığımız zaman o da etkilenecek durumda. Çünkü, en son geçersiz oyların sayımına baktığımız zaman aradaki fark 14 binlere ulaştı. 21 bin-22 bin rakamlarını değerlendirdiğimizde ciddi bir şekilde Büyükşehir de etkilenebilir. Ama buna karar verecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur."

Sahte evraklarla seçmenlerin kayıtlarının silindiğine dikkati çeken Uysal, "541 seçmenimizin hiçbir yerde kaydı yok. 3 bin 92 kişi, Türkiye'nin hiçbir yerinde seçmen olamamış. Bunlar kayıtlarda düşürülmüş. Bunlar direkt sahte evrakla düşürülmüşler. Böyle bir durum söz konusudur." dedi.

- "Küçük çocuklara oy kullandırılmış şikayetleri var"

Bir gazetecinin "Küçük çocuklar adına bile oy kullanıldığı iddiaları var. Böyle örnekler var mı?" şeklindeki sorusunu Uysal, şöyle cevapladı:

"İş evrakı tamamen değiştirilerek, tahrif edilerek işlem yapılmış. Bugün bir şahıs bana gelerek şikayetçi oldu. Bunlar henüz 14-15 yaşlarındaki çocukların seçmen yapıldığını ve bu şekilde onlara oy kullandırıldığını söyledi. Bu yönde şikayetler var. Ayrıca A-B blok şeklindeki apartmanların numaraları değiştirilerek işlemlerin yapıldığı ve bundan dolayı birçok kişinin seçmen kaydını bulamadığı ifade ediliyor."

(Bitti)