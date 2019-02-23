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Uysal, Büyükçekmece için 25 projesini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, TÜYAP’ta düzenlenen proje tanıtım toplantısında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Büyükçekmece’ye yeni bir vizyonkazandıracak olan 25 dev projelerini ve meclis üye adaylarını açıkladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:54
Uysal, Büyükçekmece için 25 projesini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, TÜYAP’ta düzenlenen proje tanıtım toplantısında 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Büyükçekmece’ye yeni bir vizyonkazandıracak olan 25 dev projelerini ve meclis üye adaylarını açıkladı. Uysal, "Biz buraya hem metroyu hem de metrobüsü getireceğiz" dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece için tasarladığı projeleri ve meclis üyesi adaylarını vatandaşlara tanıttı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen tanıtım toplantısına AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çevik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ve çok sayıda partili katıldı.


Büyükçekmece’nin başlıca sorunlarının anlatıldığı ve "25 kayıp yıla 25 dev proje" sloganı ile yapılması planlanan projeler sinevizyon yöntemiyle vatandaşlara izletildi. Programda konuşan Uysal, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle başlayan değişimin Büyükçekmece’ye uğramadığını ve kayıp 25 yılı telafi edeceklerini söyledi.



"Büyükçekmece’nin hizmet alacağı var”


1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra İstanbul’un yeni bir belediyecilik anlayışıyla tanıştığını söyleyen Uysal, Büyükçekmece’nin bu hizmet belediyeciliğiyle tanışamadığını ancak 31 Mart’tan sonra hizmet ve gönül belediyeciliğini Büyükçekmece ile buluşturacaklarını ifade etti. Uysal, "Biz Büyükçekmece’ye geldiğimiz zaman vatandaşlarımızın bugüne kadar alamadıkları hizmetleri sırasıyla yapmaya başlayacağız. Birçok mahallemizde düzensiz yapılaşma ve imar sorunlarının farkındayız. İmar ve Yerinde Dönüşüm Projelerimizle ilçemizin güzelliğine güzellik, değerine değer katacağız. Gereken imar planlarını süratle hazırlayacak, iskan ve tapulandırma çalışmalarıyla yılların mağduriyetini gidereceğiz. Mahallelerimizi alt yapı sorunlarından kurtaracak asfalt, kaldırım, atık su ve yağmur suyu hatlarımızı bitirerek üst yapı hizmetlerimize yöneleceğiz. Pırıl pırıl bir sahile ve tertemiz bir göle sahip Büyükçekmecemiz İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri. Göl ve Deniz Sahili Düzenlemelerimizle Büyükçekmece bambaşka bir görünüme kavuşacak. Geri Dönüşüm Projelerimizle çöpleri sistemli bir şekilde toplayıp daha da güzelleşen çevremize, doğamıza sahip çıkarken atıkları da ekonomimize geri kazandıracağız” şeklinde konuştu.



“Metro ve metrobüs Büyükçekmece’ye kadar gelecek”


“25 kayıp yıla 25 dev proje" sloganı ile ilçe halkına yapılması planlanan projeleri sunan Uysal, alt yapıdan imara, ulaşımdan teknoloji merkezlerine kadar eksik kalan birçok hizmeti Büyükçekmece halkına sunacaklarını söyledi. Büyükçekmece’nin ulaşım sorununa kesin bir çözüm sunacaklarını ifade eden Uysal, "Biz buraya hem metroyu hem de metrobüsü getireceğiz. TÜYAP’a kadar gelen Yenikapı-Beylikdüzü Metrosu var. Büyükçekmece’ye bu hattımızı uzatma konusunda o proje üzerine çalışıyoruz. Gebze-Halkalı Banliyö Hattı’nın açılmasıyla metrobüsteki yoğunluk azalacak. Şubat ayı içerisinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı açılacak. Metrobüs’ten bir miktar yolcu bu hatta kayacak ve bir rahatlama yaşanacak. Dolayısıyla önümüzdeki yazdan itibaren metrobüsü Büyükçekmece’ye uzatma çalışmalarına başlayacağız. Biz geldiğimiz zaman Büyükçekmece’ye hizmet gelecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:54
  1. doğa

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