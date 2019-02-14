0553 313 94 23

Uysal: “Bizler proje insanlarıyız”

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:21
Uysal: “Bizler proje insanlarıyız”

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Öğlebeli Sanayi Sitesi’ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.


AK Parti Karabük Belediye BaşkanAdayı Prof. Dr. BurhanettinUysal, işletmeleri ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Uysal, esnaflara projeleri hakkında bilgiler verdi.


Gece gündüz çalışacaklarını dile getiren AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Uysal, “Bizler esnaflarımızın sorunlarını, ilimizin sorunlarını çok yakından biliyoruz. Sorunları bilmemizin nedeni de sürekli olarak kendileriyle içi içe olmamızdandır. Bizler proje insanlarıyız. Sanayi sitesine yönelikte birçok projemiz olacak. Bizler göreve gelmemiz taktirde esnafımızla vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Haftanın belli günlerini esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ayıracağız. Belediyemizin kapısı herkese sonuna kadar açık olacak. Esnafımızın sorunlarını belediyede dinlemeyeceğiz. Esnafımızın işletmesinde vatandaşımızın evinde dinleyeceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten ’güvenli okul, güvenli eğitim’ toplantısı
    1. Polisten ’güvenli okul, güvenli..
    2. Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de..
    3. Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda..
    4. KAYMEK’ten eğitim semineri
    5. Tanzim satış yerleri saat kaça kadar..
    6. "ABD'nin Venezuela'ya insani yardımı..
    7. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    8. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    9. MIPIM için geri sayım başladı
    10. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    11. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    12. Çanakkale’de çay taştı
    13. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    15. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    16. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    17. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    18. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    19. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    20. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor