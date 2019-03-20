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Uysal: ‘Ağalar, paşalar değil milletimiz kullanıyor’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nin açılış töreninde kamusal alanları milletin kullanımı için düzenlediklerini belirterek “Bazılarına göre yanlış yapıyoruz.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:03
Uysal: ‘Ağalar, paşalar değil milletimiz kullanıyor’

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nin açılış töreninde kamusal alanları milletin kullanımı için düzenlediklerini belirterek “Bazılarına göre yanlış yapıyoruz. Onların doğru dediğinde buraları ağalar, paşalar, beyler kullanıyor ama Muratpaşa’da milletimiz kullanıyor” dedi.


Muratpaşa Belediyesi’nin Kızılsaray Mahallesi’nde eski bir Antalya evini restore ederek tamamladığı ve aynı zamanda Komşu Evi olarak da kullanılacak 4’üncü Yaşlı Evi törenle açıldı. Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nin açılış törenine CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP ve İYİ Partili yöneticiler, belediye meclis üyeleri ve adaylarının yanı sıra muhtarlarla birlikte çok sayıda mahalle sakini katıldı.


Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri salon dansları grubu ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan törende ilk olarak Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri üyesi 72 yaşındaki Nihal Gencer kısa bir konuşma yaptı. Gencer, Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evleri sayesinde, yaşlılık yıllarını çok ferah geçirdiğini belirterek, “Arkadaşlarla paylaşımları sizlere nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Hepsi Başkanımız Ümit Uysal sayesinde. Ümit beyi ikinci oğlu gibi görüyorum. Dualarım onunla. Bütün hayallerimizi gerçekleştirdi. Herhangi bir eksiğim olsa koşacağını bilerek yaşıyorum ve bunun devamının bizim elimizde. Hepinizden oğlumu desteklemenizi bekliyorum” diye konuştu.


Mahalle Muhtarı Recep Şengün de Antalya’nın en eski mahallerinden Kızılsaray’a böylesine önemli bir merkezi kazandırdığı için teşekkür etti.



Türkiye’ye örnek


Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin bugün 4’üncüsü açılan Yaşlı Evi’nin Türkiye’ye yayılacak çalışmalardan biri. Olduğunu söyledi. Seçim şarkısında yer alan “Muratpaa örnektir/ Türkiye’ye örnektir” sözlerinin öylesine yazılmadığını belirten Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart, yeraltı çöp konteyner sistemi ve Turunç Masa’nın Muratpaşa’nın Türkiye’ye yayılan çalışmaları olduğunu söyledi.



" Milletimiz kullanıyor "


Muratpaşa’da, Türkiye’nin alıştırılmak istenen bir belediyecilik anlayışının karşısında, kamusal alanları milletin kullanımı için düzenlediklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bazılarına göre yanlış yapıyoruz. Onların doğru dediğinde buraları ağalar, paşalar, beyler kullanıyor ama Muratpaşa’da milletimiz kullanıyor” dedi. Türkiye’de kentlerini marka olmasını uluslararası markaların o şehirde açtığı dükkanla bir tutulduğunu üzülerek gördüğünü belirten Başkan Uysal, “Bir şehir bütün standartlarını yükselterek marka olur. 30 bin yaşlımız evinden çıkamaz, kaderine terk edilmiş haldeyken, aile içi çatışmaların ortasındayken buraları ticari alana mı çevirsek daha iyi, yaşlı evi olarak hizmete açsak mı daha iyi?” diye konuştu.



" Ekmeği büyütüyor mu "


Kentlerin her tarafının ticari alana çevrilmiş durumda olduğunu iddia edenBaşkan Uysal, “Her taraf AVM. Bizim hayatımızı geliştiriyor mu, ekmeği büyütüyor mu, gelen turist sayısını arttırıyor mu? Milletten yana olmak, milletten yana tavır koymak lazım. Parayı millete harcamak lazım. Biz bunu yapmaya, başka bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyoruz” sözleriyle konuşmasına devam etti. Başka Uysal’a konuşmasının ardından Muhtar Şengün başta olmak üzere çeşitli dernekler teşekkür plaketi takdim etti. Plaketlerin takdim edilmesinin ardından Başkan Uysal, törene katılan protokol üyeleriyle birlikte Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nin kurdelesini keserek açılışı gerçekleştirildi.


Açılışın ardından Başkan Uysal, 18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Falez 2 Park’ta bulunan Yaşlı Evi’nde, Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evleri üyeleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Eşi Ümran Uysal’ın da katıldığı yemekte Başkan Uysal, tüm kıdemli kent sakinleriyle tek tek ilgilendi, hal hatır sorup ellerini öptü. Başkan Uysal, burada,“Yaşlandıkça dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi arttıracağız. Yaşımız ilerledikçe sevincimizi daha da arttıracağız ki yeni kuşaklara bu değerleri aktarabilelim, onlar da gelecek kuşaklara aktarsınlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:03
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