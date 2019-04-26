0553 313 94 23

Uysal: "Açık ve net belediyecilik anlayışını sürdüreceğiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,partisinin mahalle temsilcileriyle buluştuğu toplantıda yeni dönemde toplumun ihtiyaçlarına dönük, berrak, açık ve net bir belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirterek, “Yine başarmak zorundayız.

26 Nisan 2019 Cuma 12:00
Uysal: "Açık ve net belediyecilik anlayışını sürdüreceğiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal,partisinin mahalle temsilcileriyle buluştuğu toplantıda yeni dönemde toplumun ihtiyaçlarına dönük, berrak, açık ve net bir belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirterek, “Yine başarmak zorundayız. Türkiye’de başarmak zorundayız. Güçlükler, mazeretler her ne olursa olsun hepsiyle cansiperane mücadelemizi vermek zorundayız” dedi.


Başkan Uysal, partisinin Muratpaşa mahalle temsilcileriyle Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı kahvaltıda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Deniz Filiz, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, ilçe kadın ve gençlik kolları yönetimiyle Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri yer aldı.


Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, her alanda ve anlamda başarılı olmak zorunda oldukları bir 5 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bunun için çalışırken siyasi olarak asla geri adım atmadıklarını kaydeden Başkan Uysal, “Bütün ulusal bayramlarımızda yüz binlerle sokakta olduk. Belediyeciliğimizle siyasi tavrımızı alana uyguladık” dedi. Böylesi bir 5 yılın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kazanıldığını, Muratpaşa’da yüzde 65 gibi rekor bir oy oranına ulaştıklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Yine başarmak zorundayız. Türkiye’de başarmak zorundayız. Güçlükler, mazeretler her ne olursa olsun hepsiyle cansiperane mücadelemizi vermek zorundayız. Vereceğiz de. Türkiye’miz dünyada bir bataklıkta açan bir çiçek. Ortadoğu’nun göbeğinde Atatürk’ün önderliğinde ortaya çıkmış bir demokrasi, bir medeniyet nüvesi. Eksikleri ve gediğiyle hukuk kalesi aslında.”


Yeni dönemde yine toplumun ihtiyaçlarına dönük, berrak, açık ve net bir belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bizim falez plajlarımızın, parkalarımızdaki ünitelerin belediye işletmesinde olmasından şikayet eden kimse yok. Bu sosyal demokrat tutumdur. Belediyenin tükettiklerini üretmemizden şikayetçi kimse yok. Bu sosyal demokrat bir tutumdur” diye konuştu. Yine benzer şekilde Turunç Masa’nın, herkes için eşitlikçi bir genel çözümleme olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Aslında bizim dünya görüşümüzle kavgası olan kimse yok. Yeter ki biz uygulamayı bilelim, ifade edelim, anlatmayı ve anlaşmayı bilelim. Yeni dönemde hep beraber takip ettiğimiz bir geleneği ifade edecek şekilde çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.


CHP İlçe Başkanı Şahin ise yerel seçim sürecinde Muratpaşa’da rekor bir oyu ve yine Muratpaşa’dan rekor bir oyla Büyükşehir’in kazanılmasını hedeflediklerini belirterek,“Sizlerin de katkısıyla bu ideallerimizi gerçekleştirdik. Bu anlamda emek veren tüm arkadaşlarıma örgütüm ve şahsim adına teşekkür ederim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 12:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te ölüm istatistikleri belli oldu
    1. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    2. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    3. Döviz kurları
    4. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    5. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    6. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    7. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    8. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    9. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    10. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    11. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    12. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    13. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    14. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    15. Kayak merkezlerinde son durum
    16. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    17. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    18. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    19. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    20. Okulda düzenlenen paten kayma..
    21. Araç bagajındaki ses sisteminin içine..
    22. (Özel) Çocuk gözüyle 70’ler
    23. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    24. İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt,..
    25. İstanbul seçimlerinde son dakika YSK..
    26. Yemen’de ateş arasında kalan 3 çocuk..
    27. Mahkemeden "icra faizi" kararı tepki..
    28. Ramazan öncesi fırınlara denetim
    29. "ABD'nin dayatmalarla sonuca..
    30. Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu