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Uysal: “7’den 77’ye teknoloji eğitimi vereceğiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projelerinin başında ’7’den 77’ye Teknoloji Eğitimi’ geldiğini belirterek ,"Eğitim sistemimizin karşılayamadığı bir ihtiyaç.

01 Mart 2019 Cuma 12:23
Uysal: “7’den 77’ye teknoloji eğitimi vereceğiz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni dönem projelerinin başında ’7’den 77’ye Teknoloji Eğitimi’ geldiğini belirterek ,"Eğitim sistemimizin karşılayamadığı bir ihtiyaç. Her kesime dönük ayrı ayrı teknoloji eğitimi koyacağız" dedi.


Muratpaşa Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın adayı Ümit Uysal, beraberinde CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Uysal, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve Haber Müdürü Sabri Çağlar ile sohbet ederek, görüş alışverişlerinde bulundu. Hedeflerinin, oluşturdukları şehir medeniyetini daha da yükseltmek olduğunu vurgulayan Uysal, bunu yaparken fiziki kullanım alanlarının, temizlik hizmetlerinin, yeşil alanların geliştirilerek devam edeceğini kaydetti.



“Hizmetlerin hiçbiri kubbede hoş bir seda olarak kalmayacak”


Sosyal hizmetlerin sürdürülebilir şekilde devam edeceğine işaret eden Başkan Uysal, “Hiçbiri Kubbe’de hoş bir seda olarak kalmayacak. Sosyal hizmetlerimiz, evde bakım hizmeti, engelli ve yaşlı hizmeti, eğitim hizmeti, eşya ve gıda yardımı bu standart gelişerek devam edecek. Onun dışında milletimizi, toplumumuzu geliştirmeye, özel ve dini günlerde hep beraber olmaya devam edeceğiz. Bütünleştirici bir belediye olmaya devam edeceğiz. Bütün hizmetleri Turunç Masa’dan dağıtmaya devam edeceğiz. Buna ilaveten güncel ihtiyaçlara dönük ek projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız” dedi.



“Kullanmadığımız şeylere yatırım yapmayız”


Milletin kaynaklarının kimsenin işine yaramayan binaların yapımında, gerekli olmayan projelerin yapımında kullanılmasına karşı olduklarının altını çizen Ümit Uysal sözlerine şöyle devam etti:“Milletin bütün kaynakları günlük hayatımıza, medeniyetin yükseltilmesine, toplumumuzun gelir dağılımının ve sosyal dengesizliğin düzeltilmesinde harcanmasından yanayız. Fiziki mekanların güzel olmasından yanayız. Kullanmadığımız şeylere yatırım yapmayız. Böyle toplumu bütünleştiren, vergi ödeyen herkesi eşit göre, bütün insanlara hizmetleri eşit dağıtan bir yaklaşım içerisinde olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz; şehir medeniyetimizi yükseltmektir”


’7’den 77’ye Teknoloji Eğitimi’ projesini açıklayan Uysal şöyle konuştu:


"Eğitim sistemimizin karşılayamadığı bir ihtiyaç. Her kesime dönük ayrı ayrı teknoloji eğitimi koyacağız. Belki döner sermayesi olan kısmı olabilir, teknik derinliğe bağlı. Belki tamamen ücretsiz olabilir. Toplumun bütün kesimlerinde teknoloji kullanımı ve teknolojiye hakimiyet konusunda inovasyon sağlamak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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