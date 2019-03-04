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Uysal: “31 Mart akşamı büyükşehirde Binali Yıldırım Büyükçekmece’de Mevlüt Uysal diyeceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Binali Yıldırım’a devir teslim yapıp inşallah Büyükçekmece’yi de biz devir teslim yapacağız” dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:48
Uysal: “31 Mart akşamı büyükşehirde Binali Yıldırım Büyükçekmece’de Mevlüt Uysal diyeceğiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Binali Yıldırım’a devir teslim yapıp inşallah Büyükçekmece’yi de biz devir teslim yapacağız” dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.


İlçe binası önünde toplanan partililere seslenen Uysal, Yıldırım ile birlikte Büyükçekmece’yi adım adım dolaşacaklarını söyledi. Uysal, “Biliyorsunuz 31 Mart’a kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığım devam ediyor. İnşallah diyoruz ki İstanbul’da mazbatayı Binali Başkanımız alacak ve biz de hep beraber devir teslim yapacağız. Bir talebimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Binali Yıldırım’a devir teslim yapıp inşallah Büyükçekmece’yi de biz devir teslim yapacağız. Büyükçekmece’nin, bölgenin kaderini değiştirmeyi hep beraber, omuz omuza bu çalışmayla yapacağız. 31 Mart akşamı büyükşehirde Binali Yıldırım Büyükçekmece’de Mevlüt Uysal diyeceğiz’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:48
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