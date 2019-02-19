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Uysal: “10 yıldır Karabük ili geri gitmiş”

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Prof.

19 Şubat 2019 Salı 11:01
Uysal: “10 yıldır Karabük ili geri gitmiş”

AK Parti Karabük Belediye Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Uysal100.Yıl Mahallesi’nde esnaf ve öğrencilerle buluşarak, projelerini anlattı ve mahalle sakinlerinin dertlerini dinledi.


Prof. Dr. Burhanettin Uysal belediyecilik anlamında her mahallenin, her hemşehrisinin hizmete aç olduğunu görmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek,“Karabüklü hemşehrilerime hizmet için adanmış belediye başkanı adayı oldum. Yaklaşık 60 gündür herkesin elini sıkıyor, dertlerini ve beklentilerini dinliyorum. Üzülerek şunu gördüm ki;10 yıldır Karabük ili geri gitmiş. Şimdi bu kaybolan yılları geri alma zamanı. Bunu da halkının teveccühü ile başaracağız. Safranbolu ilçesi son 3 yılda Devletten 60 Milyon TL hibe veya kredi alırken, Karabük Belediyesi sıfır yardım almış. Burada kaybeden acaba kim, tabi ki Karabük halkı. Maalesef10 yıldır Karabük Belediyesi ben bilirim, ben ne dersem o olur, anlayışı ile yönetilmiş. Anlayış bu olunca da durum ortada. Dert yumağı, söz verilip de yapılmayan, kağıt üzerinde çok güzel gösterilen projelerin, sadece kağıtta gösterildiği gibi kalmış, gösterildiği ile hiç alakası olmayan hizmetler olmuş. Karabük halkı maalesef şunu ifade ediyor: ‘ Maalesef 10 yıldır sözler veya projeler ya lafta ya da kağıt üzerinde kaldı.’ ifadelerini kullandı.


Uysal, “100. Yıl da Karabük’ün aşını, işini büyütmek için çalıştığım ve kurucu rektörü olduğum Karabük Üniversitesi’ne yaptığım hizmetler için, mevcut Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından adımın verildiği cadde üzerindeki esnafları ziyaret ettim. Öğrencilerle ve hemşehrilerimle sohbet ettim. Dert ve isteklerini dinledim. Her mahallede olduğu gibi bu mahallede de dert çok. Cenabı Allah’ın izni ile 1 Nisan tarihinden itibaren el birliği, gönül birliği ile mahallelerimizdeki dertlere çare olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:01
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