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Uykusuzluk tedavisi için hangi doktora gidilmeli?

Son zamanlarda birçok kişi uykusuzluk ile savaşıyor. Telefonların ışığı, yeme-içme düzeni ve hızlı yaşam, bizlere beraberinde uykusuzluk getiriyor. Peki ama uykusuzluk nedir? Uykusuzluk tedavisi için hangi doktora gidilmeli? Uykusuzluğun bitkisel tedavisi nedir?

05 Eylül 2019 Perşembe 19:06
Uykusuzluk tedavisi için hangi doktora gidilmeli?

Son zamanlarda birçok kişi uykusuzluk ile savaşıyor. Telefonların ışığı, yeme-içme düzeni ve hızlı yaşam, bizlere beraberinde uykusuzluk getiriyor. Peki ama uykusuzluk nedir? Uykusuzluk tedavisi için hangi doktora gidilmeli? Uykusuzluğun bitkisel tedavisi nedir?

Uykusuzluğun altında yatan sebepleri bulmak aslında çok basit. Fazla yemek, mekan sorunsalı ve psikolojik yorgunluk gibi birçok sebep olabilir.

Uykusuzluk problemi çeken kişilerin yediği ve içtiği yemeklere uzun bir süre dikkat etmesi gerekir. Vücuda giren her besin, etkileşime girer bu nedenle daha az ve öz beslenmeye özen gösterin. Bu sayede vücudunuzu dinlendirebilirsiniz. 

Yorgun ya da tıka basa dolu olduğunuzda, uykuya kolay geçiş yapamazsınız. Bu, halk arasında doğru bilinen bir yanlıştır. Dolayısıyla psikolojik ve fiziksel dinginliğe ulaşmaya çalışırsanız, uyumanız daha da kolaylaşacaktır.

- Öncelikle yatak, yastık ve mekanınızın konforunu, temizliğini ve yüksekliğini kendinize göre ayarlamalısınız. Çünkü rahat olmadığınız bir ortamda uyumanız pek de mümkün değil. Eğer buna bağlı bir uyku problemi yaşıyorsanız, çok kısa sürede çözümünü bulacaksınız.

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- Organların rahat etmesi de önemlidir. Eğer yatmadan önce midenizi çok doldurduysanız, ağır yemekler yediyseniz ya da alerjinizin olduğu bir besini tükettiyseniz, vücudunuz size sinyaller verecek ve uykuya dalmanız zorlaşacaktır. 

  • Bunun için dahiliyeye başvurup, sorununuzun çözülmesi için bir çözüm bulabilirsiniz.

- Horlama ya da uyku apnesi de uyksuzluğa sebep olabilir. Bazı kişiler, kendi horlamalarını duyar ve uykudan ani şekilde uyanırar. Bu sorunun çözülmesine dikkat ettiğinizde, uykusuzluk probleminizi de ortadan kaldırmış olacaksınız.

  • Horlama ve uyku apnesine bağlı bir uzmana başvurmak için, kulak-burun-boğaz bölümüne gitmelisiniz.

Horlama ve uyku apnesine dur deyin! | Doğal tedavi

- Katapleksi hastalığına dayalı bir uykusuzluk yaşayabilirsiniz. Bu durum uyanıkken ani bir kas tonusu kaybına neden olur. Kas zayıflığı vücudunuzun bazı kısımlarını veya tüm vücudunuzu etkileyebilir. Dolayısıyla uykusuzluk tetiklenir.

  • Çözümü için, nöroloji doktoruna gitmeniz gerekecektir.

Uykusuzluk için bitkisel tedavi nedir?

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 19:06
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