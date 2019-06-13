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Uykusuzluk, depresyon, ağrı ve yaranın ilacı: Lavanta

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü ve Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kartal:-"Pembe renk gençliği temsil ederken mor renk, olgunluk, dinginlik ve huzuru temsil ediyor" -"Lavanta yağı çok iyi bir yara iyi edici, çok iyi bir yanık tedavi edici... Başınız ağrıdığında şakaklarınıza birkaç damla yağ ile masaj yaparsanız baş ağrınıza iyi gelir"

13 Haziran 2019 Perşembe 14:25
Uykusuzluk, depresyon, ağrı ve yaranın ilacı: Lavanta

EDİRNE (AA) - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Müdürü ve Aromaterapi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kartal, aromaterapinin lavantayla başladığını belirterek lavantanın yaralarda, baş ağrısında ve depresyon gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilecek aromatik bir bitki olduğunu söyledi.

2. Edirne Lavanta Günleri etkinlikleri kapsamında "Lavantanın Faydaları" konulu panel düzenlendi. Enstitünün Karaağaç'ta bulunan lavanta deneme tarlasında gerçekleşen panelde konuşan Prof. Dr. Murat Kartal, dünya genelinde doğal ve bitkisel ürünlere ilginin arttığını söyledi.

Doğal ve bitkisel ürünlerin sağlıklı yaşama önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Kartal, "Hastalıkların artmasının sebepleri arasında hem doğal beslenmemek hem de endüstrileşmiş gıdaları yoğun kullanmak var. Sentetik ürünlerin sunduklarını doğada bulmak mümkün. Bizim genetiğimize uygun olan şey doğal ürünlerdir." dedi.

Kartal, aromatik bir bitki olan lavantanın birçok faydası olduğunu ve aromaterapi uygulamalarının lavantayla başladığını ifade etti.

- "Pembe gençliği, mor dinginliği temsil eder"

Lavantanın rengi, kokusu ve yağıyla önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Pembe renk gençliği temsil ederken mor renk, olgunluk, dinginlik ve huzuru temsil ediyor. Aromaterapinin başlangıcı lavantayla olmuştur. 1910 yılında Fransız bir kimyacının laboratuvarında patlama olmuş ve eli ciddi şekilde yaralanmıştır. Elini lavanta yağının içine sokarak tedavi eden bu kimyager hızlı bir iyileşme görünce lavanta yağı başta olmak üzere diğer uçucu yağlar üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştır. Aromaterapinin başlangıcı lavantaya dayanıyor."

- "Lavanta yağı ağrıları dindiriyor"

Lavanta yağının faydalarının saymakla bitmeyeceğini aktaran Kartal, şunları söyledi:

"Lavanta yağı çok iyi bir yara iyi edici, çok iyi bir yanık tedavi edici... Başınız ağrıdığında şakaklarınıza birkaç damla yağ ile masaj yaparsanız baş ağrınıza iyi gelir. Sırt ağrısı için lavanta yağını, Hindistan cevizi yağıyla karıştırıp bir krem gibi sürebilirsiniz. Lavanta yağının bir diğer önemli özelliği uykusuzluğa iyi gelmesi. Bugün Avrupa'da lavanta yağı içeren kapsüller satılıyor. Türkiye'de organik lavanta yağı içeren kapsüller satılıyor. Uykusuzluk çekenler, lavanta yağı aldığında uyku kalitesi artıyor. Yine orta derece depresyonda lavanta kullanılan bir ürün. Kapsül kullanmak istemeyenler 3 damla lavanta yağını bir içeceğinize ekleyebilirsiniz. Lavanta çiçeklerinden çay da demlenebilir. Lavantanın sakinleştirici etkisi var. Sinirli olduğunuz zaman giysinizin yakasına birkaç damla lavanta yağı damlatıp bir rahatlık sağlayabilirsiniz. Lavantanın aynı zamanda böcek ve sinek kovucu etkisi var."

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin bir ülke olduğunu da dile getiren Kartal, bu zenginliğin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Panelin ardından Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Bülent Bacıoğlu, Kartal'a hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:25
  1. aromaterapi
  2. Depresyon
  3. Edirne Lavanta Tarla Günleri
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