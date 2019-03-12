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Uykusuz sürücü ağaca çarparak durabildi

Kütahya’da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 20:00
Uykusuz sürücü ağaca çarparak durabildi

Kütahya’da meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kazada sürücünün uykusuz olduğu ileri sürüldü.



Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Karahisar, idaresindeki 43 NH 993 plakalı araçla evine giderken refüje çıktı ve ağaca vurarak durabildi. Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Yardım ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı sürücü Karahisar, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın sürücünün uykusuz olmasından dolayı meydana geldiği ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:00
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