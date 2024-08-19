Uykusuz gecelere son veren çözüm neler? Uyku neden önemli? Uyku hakkında her şey... Mışıl mışıl uyutuyor!

Gece uykusunu yeterli ve düzgün miktarda almak kişinin sağlığı ve bir sonraki gün içerisindeki performansı için oldukça önemlidir. Ancak bazen çeşitli sebeplere bağlı olarak sağlam bir gece uykusu çekemeyiz.

Uykuya dalamamanızın birçok sebebi olabilir. Odanız sağlıklı bir uykuya dalmak için uygun değildir, aklınızı kurcalayan ve uykuya dalmanıza engel olan bazı duygulara kapılmış olabilirsiniz.

Bunun sayısız nedeni olabilir. Ancak birazdan size vereceğimiz 4 tüyo ile odanızı ve zihninizi uykuya dalmak için elverişli hale getirebilirsiniz.

1- Karartma perdeleri

Karanlık, melatonin üretimi yoluyla vücudun sirkadiyen ritmini korumasına yardımcı olur. Işık bu sürece müdahale ederek uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştırabilir.

Dolayısıyla yatak odanızın ışık almayan ve son derece karanlık bir alan olması gerekir. Bu yüzden karartma perdelerini tercih edebilirsiniz. Eğer karartma perdeleriniz yoksa odanızın hiçbir şekilde ışık almadığından emin olmalısınız.

2- Ekran süresini sınırlama

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Yatmadan 30 dakika önce ekran süresini (mavi ışık yayan) sınırlamak, uyku hormonunuz olan melatonin üretimini engellemeyerek daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Bu zorunlu dijital detoks, bilim insanları tarafından da destekleniyor. Akıllı cihazlar ve ekran süresinin uykusuzluk, düşük uyku kalitesi ve depresif semptomlarla bağlantısı bulunuyor.

Özetle güçlü bir uyku için ekran sürenizi azaltmalısınız. Vücudunuz dinlenmeye hazırlarken telefonunuzu bir kenara bırakmanız kaliteli bir uyku çekmenizi sağlar.

3- Hava temizleyici

Burun tıkanıklığı, öksürük, burun ve boğaz tahrişi gibi gece alerjisi semptomları uykuyu zorlaştırabilir. Horlamaya ve uyku apnesi gibi uykuyla ilgili diğer solunum sorunlarına yol açabilir.

Yatak odasındaki kirleticileri ve alerjenleri gidermek için bir hava temizleyici kullanmalısınız. Cihazın daha kolay nefes almanıza ve daha derin uyumanıza yardımcı olur. Alerjilere iyi gelenler de dahil olmak üzere 16 adet en iyi hava temizleyicisini seçti.

4- Magnezyum alımı

Kasları gevşetip vücudu rahatlatarak uykuya dalmayı kolaylaştıran magnezyum takviyesini uykuya dalmadan 30 dakika önce alabilirsiniz. Bu takviyenin kullanımı için doktorunuza danışmayı unutmamalısınız.

"Uykunun öğrenmede önemli bir etkisi var" diyor Tamminen. "Uyurken siz dersinizi çalışmıyor olsanız da beyniniz çalışmaya devam ediyor. Çalışırken harcadığınız zamanın tam ürününü almak için uyumanız gerekir."

Uyku, beyin başta olmak üzere tüm organların rejenerasyonu için şarttır. Uyku sırasında stres hormonları azalırken büyüme hormonu salınımı artar. Bu sayede uyku sırasında vücut kendini onarır, yeniden yapılandırır, protein sentezi artar ve vücut kendini yeni güne hazırlar.

Uyku niye önemli?

Uyku ile stres arasında oldukça sıkı bir ilişki vardır. Düzenli uyku ve dinlenme, stresi azaltır, kan basıncını düzenler. Bu da daha sağlıklı bir kalp- damar sistemi anlamına gelmektedir. Diğer bir yandan iyice dinlenmiş olmak sizi daha iyimser ve sabırlı bir insan yapar. Uyku aynı zamanda hafızanın yeniden yapılandırılması ve psikolojik yenilenme için de gereklidir.

Çoğu insan uykuya dalmakta zorluk çekmektedir. Ancak kronik uyku sorunları ve devam eden gündüz yorgunluğu daha ciddi bir soruna işaret edebilir.

1 günde kaç saat uyumalı?

Sağlıklı bir insanın, kaç saat uykuya ihtiyacı vardır? Sağlıklı hayat için ihtiyaç duyulan uyku süresi, genetik faktörler de dahil olmak üzere, yaşa, mevsime, yaşanılan bölgeye ve yapılan işe bağlı olarak günde 5-10 saat arasında değişmekle birlikte yetişkin bir insanın ortalama 6-8 saat uyuması gerekir.

En verimli uyku saatleri nedir?

Gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda gece en verimli uyku saatleri 23.00 – 03.00 olarak belirlenmiştir. Melatonin hormonu uykuyu kolaylaştıran ve uyku kalitesini artıran bir hormondur. Hücrelerin artışı saat 00.00 itibariyle en üst noktaya ulaşmış olur.