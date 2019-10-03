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Uykudaki kocasını insülin iğnesiyle öldürmek istedi

Polonya'da bir kadın uyuyan eşini insülin iğnesi yaparak öldürmeye çalıştığı suçlamasıyla 8 yıl hapis cezası aldı. Kızının çağırdığı ilk yardım ekipleri sayesinde hayata döndürülen talihsiz koca ise mahkemede karısını affettiğini, eve dönmesini beklediğini söyledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:14
Uykudaki kocasını insülin iğnesiyle öldürmek istedi

Polonya'nın güney batısındaki Lewin Brzeski kentinde meydana gelen olayda 54 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın, uykudaki kocasına yüksek dozajda insülin iğnesi yaptı. Ailenin o sırada evde bulunan kızı babasının kötüleştiğini fark ederek 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedi.

Hızlıca olay yerine intikal eden ekipler, şuurunu kaybetmiş talihsiz kocayı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerin ardından adama yüksek derecede insülin yapıldığı, ekiplerin acil müdahalesi olmasaydı hayatta kalamayacağı belirlendi.

Bunun üzerine soruşturma başlatan polisler adamın olay esnasında evde bulunan karısını gözaltına aldı. Kanında 2 promil alkol bulunduğu belirlenen kadın hakkında evdeki delillerin de toplanmasının ardından cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.

Savcının müebbet hapis talebinde bulunduğu kadın ilkin üzerine atılı suçlamaları kabul etmezken sonrasında eşiyle geçinemedikleri için böylesi bir yola başvurduğunu, ancak öldürmek niyetinin olmadığını söyledi.

Haftalarca uyutuldu

Sağlık durumu oldukça ağır olan kocanın hastanede süren tedavisi esnasında haftalarca uyutuldu. Talihsiz adam uzun süre sonra sağlığına kavuştuktan sonra katıldığı duruşmada karısını affettiğini ve eve dönmesini beklediğini söyledi. Ancak mahkeme kadını cinayete teşebbüs suçundan 8 yıl hapse mahkum etti.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:14
  1. Polonya
  2. Lewin Brzeski

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