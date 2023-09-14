Uyku sorunu olanlar: Bunu denedikten sonra ama bekleme olmadan dünya yıkılsa uyanmayacaksınız!

Az uyumak; yetersiz uykunun viral hastalıklara, yüksek tansiyona, obeziteye, diyabete, bazı kanser türlerine ve hatta Alzheimer'a zemin hazırlıyor. Peki, az uyumak sağlığa zararlı mı? Az uyumak ne gibi sorunlara yol açar? Uyku en çabuk nasıl gelir? Uykusuzluk problemine ne iyi gelir? Uykusuzluk için evde ne yapılır? İşte, uykusuzluk için öneriler...

Uyuyamama sorunu, kişinin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Yetişkin bir kişinin en az 7-8 saat uyuması gerekir. Biyoteknoloji uzmanı Johanne Blais, iyi bir gece uykusunun bağışıklığı arttırdığını, stresi azalttığını ve vücudun iyileşmesini sağladığını söyledi.

UYKU DEPRİVASYONUNUN ETKİSİ

Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Charles Czeisler, Harvard Business Review dergisindeki makalesinde, kötü bir uyku kalitesinin kişinin çalışma performansını önemli ölçüde etkilediğini, ayrıca 24 saat uykusuz kalmanın kanda yüzde 0.1 alkol seviyesine eşit olduğunu kaydetti.



AZ UYUMANIN ZARARLARI NELER?

* Şeker hastalığı

* İnme

* Kalp hastalığı

* Şişmanlık

* Depresyon

* Düşük antikor üretimi

* Uyanamama

* Ruh hali değişiklikleri

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ASKERİ UYKU TEKNİĞİ NEDİR?

Askeri ordular, vücudun uykusuz kalmasının neden olacağı olumsuz yan etkilerinden korumanın etkili bir yolunun olduğunu biliyor ve bu yöntemi uyguluyor.

Askerlerin savaş alanına giderken formda olmaları için yeterli oranda uyku uyumaları gerektiğini bu nedenle de bu sızma tekniğini kullanıyor. Askerlerin uyanıklığının en üst düzeyde olmaları gerekir.

ASKERİ UYKU TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

Askeri uyku tekniği, Bud Winter'ın 'Relax and Win' kitabında yayınlandı.

* Aşağıdaki adımlar ile vücudunuzu rahatlatın:

* Yüzünüzdeki kasları serbest bırakın.

* Ardından, omuzlarınızı serbest bırakın ve mümkün olduğunca düşmelerini sağlayın.

* Ardından kollarınızı rahat bırakın.

* Daha sonra yavaşça nefes alın ve nefes verin.

* Ardından göğsünüzü, uyluklarınızı, bacaklarınızı ve ayak parmaklarınızı gevşetin.

* Zihniniz tüm olumsuz düşüncelerden kurtulmalıdır. Bu nedenle 10 saniye nefesinize odaklanın. Burun deliklerinizden giren ve çıkan havanın farkında olmalısınız.



Tüm bunları uyguladıktan sonra, aşağıdaki üç maddeden birini düşünmelisiniz:

1) Sakin bir gölün kenarındaki bir kanoya uzandığınızı ve sadece üstünüzde açık mavi bir gökyüzü olduğunu hayal edin.

2) Karanlık bir odada siyah kadife bir hamakta yattığınızı hayal edebilirsiniz.

3) 10 saniye boyunca zihinsel olarak "Düşünme, düşünme, düşünme" deyin.

4) Bunlar kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek adımlar.

Uygun bir uyku için anahtar aklınızı yavaşlatın ve özellikle yatmadan önce her yöne gitmesini önleyin.

Vücudunuzu ve zihninizi tüm gerginlikten kurtarmanız için size rahatlama sağlayan bir yöntem bulmaya çalışmalısınız. Muhtemel çözümler doğada yürüyüş yapmak, dinlendirici müzik dinlemek, kitap okumak, aslında sizi rahatlatacak her şey.

UYKUSUZLUĞA NE İYİ GELİR?

İçeriğinde serotonin ve melatonin bulunduğundan kronik uykusuzluğa doğal uyku hapı olarak görülen durian meyvesi, triptofan denilen bir amino asit içerir. bu asit hem melatonin hem de serotonin hormonunun salgılanmasını dayanaklar.

Bilhassa kronik uykusuzluk yaşayanlar için ülkü olan durian, yatmadan bir saat evvel tüketilebilir. Kan basıncını kontrol etmeye yardım eder. Yüksek oranda magnezyum, bakır, manganez ve demir içerir. İçeriğindeki amino asitler ile melatonin ve serotonin hormonlarının salgılanmasını sağlar.

UYKUSUZLUK NASIL GEÇER?

Parmaklarınızı burnunuzun üstündeki kaşların arasındaki noktaya koyun, burada hafif bir girinti bulunur. 20 saniye basılı tutun, kısaca bırakın ve iki kez daha tekrarlayın. Yatağın kenarında oturup sağ ayağınızı sol dizinize koyun.

Uykusuzluğu gidermek için bir diğer yöntem ise şöyle:

* Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın.

* Nefesinizi 7 saniye tutun.

* Nefesinizi 8 saniyede ağzınızdan verin.

* İlk üç adımı 3-4 defa tekrarlayın.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ NEDEN UYKU YAPAR?

Süt ve süt ürünlerinin insan vücuduna faydaları tartışılmaz bir gerçek. Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda süt ve süt ürünlerinin içerisinde bulunan etkin bir maddenin uyku getirdiği keşfedildi.

UYKU GETİREN YİYECEKLER NELER?

1) Kiraz

2) Muz

3) Yulaf ezmesi

4) Yapraklı sebzeler

5) Omega 3 içeren balıklar

6) Ananas

7) Tahıllar

8) Ceviz