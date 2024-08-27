Uyku problemi olanlar dikkat: Birebir uykuya iyi gelir mi? Insomnia hastalığı ne? Hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Uzmanlar, düzenli kivi tüketiminin uyku kalitesini artırabileceğine ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabileceğini açıkladı. Uykusuzluk insanların hayat kalitesini büyük ölçüde etkiler. İlerleyen boyutlarda kişi ciddi sağlık sorunları yaşayabilir.

Uyku uzmanlarının önerisi, yatmadan önce kivi tüketmenin uykuya geçiş sürecini hızlandırabileceği yönünde. Bilim insanları, kivi tüketiminin uyku kalitesini iyileştirebileceğini ve uyku bozukluklarını tedavi edebileceğini belirtiyor. Kivinin serotonin ve antioksidanlar açısından zengin olduğu, ayrıca folik asit ve B vitaminleri gibi uyku düzenini destekleyen vitaminleri içerdiği vurgulandı.

Araştırmalar, kivinin bir ay boyunca düzenli tüketilmesinin uyku kalitesini artırabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, kafeinin yatmadan önce tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor, çünkü kafeinin kan dolaşımında 10 saate kadar kalabileceği ve bu durumun uyku düzenini etkileyebileceği ifade edildi..

Uzmanlar, yatmadan önce yoğun egzersiz yapmanın önerilmediğini belirtiyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, yatmadan önce yapılan yoğun egzersizin vücudun doğal ritmini bozduğunu ve uykuya dalmayı zorlaştırmasının yanı sıra uyku kalitesini de olumsuz etkilediğini ortaya koymuştu.

KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Tüyleri nedeniyle bazı kişiler tarafından ‘iç gıcıklayıcı’ olarak nitelendirilen kivi, besleyici değerleriyle tüketilmesi gereken bir meyvedir. Kahverengi kabuğa sahip, küçük siyah çekirdekli ve yeşil renkteki bu meyve, olgunlaştığında koyu yeşil bir renk alır ve muz benzeri bir tat geliştirebilir. Ham hali ise daha ekşi bir lezzet sunar. Çin kökenli olan kivi, sağlık açısından birçok fayda sağlar.

Kivinin besin içeriği oldukça zengindir. Antioksidanlar açısından yüksek olan bu meyve, C vitamini, diyet lifi ve diğer önemli besin ögelerini içerir. İşte kivinin besin değerleri:

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- A vitamini: 4 µg

- E vitamini: 0.03 mg

- K vitamini: 40.3 µg

- C vitamini: 92.7 mg

- Protein: 1.14 g

- Yağ: 0.52 g

- Kalsiyum: 34 mg

- Demir: 0.31 mg

- Magnezyum: 17 mg

- Fosfor: 34 mg

- Potasyum: 312 mg

- Sodyum: 3 mg

- Çinko: 0.14 mg

- Bakır: 0.13 mg

- Karoten: 52 µg

- Lutein ve zeaksantin: 122 µg

- Folat: 25 µg

- Kolin: 7.8 mg

Kivinin sağlık üzerindeki faydaları geniş bir yelpazeyi kapsar. Kivi, astım ataklarını hafifletmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sindirimi desteklemeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kivi kanseri önlemeye, kilo vermeyi desteklemeye, cilt ve saç sağlığını iyileştirmeye, göz sağlığını korumaya ve kemik sağlığını desteklemeye katkıda bulunur. Kivi, inflamasyonu azaltma ve vücuda su desteği sağlama gibi ek avantajlar da sunar.

Kivinin çeşitli şekillerde tüketilmesi önerilir. Tatlı ve ekşi lezzetleri sevenler için kivi, doğrudan yenilebilir. Ayrıca, meyve salatalarına, smoothie’lere, yoğurt ve yulaf kaselerine eklenebilir. Chia tohumu ile kivili puding yapılabilir, karpuzla detoks suyu hazırlanabilir ve dondurma yapılabilir.

Ancak, kivi bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kivi alerjisi olanlarda kusma, cilt döküntüleri, ağız ve dudaklarda kaşıntı, nefes darlığı, yüzde şişme ve baş dönmesi görülebilir. Potasyum destekli ilaçlar kullananlar için fazla potasyum alımı riski oluşturabilir. K vitamini içeriği yüksek olduğundan, kan sulandırıcı ilaç kullananların doktorlarına danışması önerilir.

Uykusuzluk (İnsomnia) Nedir? Uykusuzluk Tedavisi

Uyku, insanın genel sağlığını ve hayat kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle uykusuzluk hastalığı insanların sağlığı ve yaşam kalitesinde belirgin bir bozulmaya neden olabilir. Uykusuzluk hastalığının diğer bir adı ise insomnia’dır.

Insomnia (uykusuzluk), uykuya dalma, uykuda kalma ve uykuyu sürdürmede zorluk yaşamaya neden olan uyku bozukluğudur. İnsomnia hastalığında kişiler kısa süre içinde uykuya dalamaz, dalsa bile derin bir uyku uyuyamadığı için uykuda kalamazlar, uyandılarsa da uykuya geri dönemezler.