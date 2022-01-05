2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınında yeni varyant kaygısı yaşanıyor. Omicron varyantı ülkemizde de yaygın varyan haline gelmeye başladı. Peki, Omicron varyantı belirtileri neler?

Uyku felci nedir? Uyku felci korona belirtisi mi?

Omicron varyantında tat ve koku kaybı yaşanmadığı öksürük, burun akıntısı gibi belirtilerin görüldüğü yapılan açıklamalarda yer alıyor. Son olarak İngiltere’den bir açıklama geldi.

Omicron varyantına yakalananlarda uyku felcine rastlanıldığı belirtildi. Uyku terapisi uzmanı Dr. Kat Lederly, MailOnline'a verdiği röportajda, virüsün enfekte olan kişilerin beyinlerindeki uyku düzenini etkileyebileceğini ve Covid-19'un nörolojik bir etkisiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Uyku felci nedir?

Uyku felci (Halk arasında "karabasan" olarak da bilinir), uyandıktan hemen sonra (hipnopompik felç olarak da bilinir) veya seyrek olarak, uykuya dalmadan hemen önce, bedenin geçici olarak hareket edememesi (felç olması) ile karakterize edilen bir durumdur.

Uyku felci belirtileri nelerdir?

Uyku felci tıbbi bir acil durum değildir, çok karakteristik belirtileri vardır ve bu belirtilere aşina olmak insanların daha rahat hissetmelerini sağlayabilir. Uyku felcinin bir bölümünün en yaygın belirtisi hareket edememe veya konuşamamadır. Bu bölüm birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir.Bunun yanında:

Sanki bir şey tarafından aşağı doğru itiliyormuş gibi hissetmek,

Uyunulan odada bir varlık ya da bir cisim varmış gibi hissetmek,

Bu duygu karmaşasından dolayı korkmak,

Uyku sırasında, uykudan hemen önce veya hemen sonra halüsinasyonlar görmek en yaygın belirtiler arasında yer alır.

Bunun dışında her bireyde rastlanmasa da:

Nefes alma güçlüğü yaşamak,

Ölecekmiş hissine kapılmak,

Uyku felci sırasında aşırı terlemek,

Göğüste baskı hissetmek gibi belirtilerin görülmesi de olasıdır.

Uyku felci nasıl geçer?

Stressiz bir uyku, uyku felcini engellemede en önemli yöntemlerden biri. Bilinmeyen ilaçlar ve uyku düzensizliği ise uyku felcini tetikleyen etkenlerden. Uyku felcini engellemek için yan şekilde yatmanız bir çözüm olabilir. Vücudunuzda tek bir noktaya odaklanıp kendinizi hareket ettirebilirseniz uyku felci sona erecektir.