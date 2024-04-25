Uyku apnesi pek çok hastalığa yol açıyor: Uyku apnesi nedir? Vücuda etkileri nelerdir? Altın tavsiyeler

Uyku insan yaşamı için oldukça önemli bir etkendir. Yeterli ve kaliteli uyku insan sağlığı için oldukça önemlidir. Ancak uyku durumunu olumsuz etkileyebilecek hastalıklar bu durumda kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu hastalıklardan biri de uyku apnesidir. Peki, Uyku apnesi nedir, nasıl oluşur, tedavisi var mı?

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesini birçok hazırlayıcı faktör vardır; birincisi şişmanlıktır. Şişman bireyde üst solunum yollarının iç çapı daralır. Bu uykudaki solunum sırasında hava yolunun kolay kapanmasına neden olur. Bir diğer neden üst solunum yolları dilatör kaslarının kasılma gücünün azalması sonucu diyaframın soluk alma sırasında, nefes almanın bitişinde hava yolunun kapanmasıdır. Bu uyku apnesi olarak adlandırılır.

UYKU APNESİ NEDEN OLUR?

Bunun sonlanması için bireyde arousal denilen beyin uyanmasının olması ya da bireyin uyanması gerekir. Diğer önemli hazırlayıcı faktörler sigara içmek, alkol kullanmaktır.

Çene yapısının küçük olması, çenenin geride olması, bademciklerin ileri derecede büyük olması, geniz eti varlığı, burun pasajında eğrilik, kırılma ve benzeri gibi olaylar sonucunda kapanması uykuda solunum durmasını ve horlamayı kolaylaştırır.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ

Uyku apnesinin 3 temel bulgusu horlama, hastanın eşi tarafından teyit edilen apne ve gündüz aşırı uyku halidir. Onun dışında nefes darlığı, sık sık iç çekme, el kol hareketleriyle çırpınarak uyanmaya çalışma, sık ve uzun süreli solunum durmaları uyku apnesinin belirtileri arasındadır.

Uyku apnesinin oluşmasına sebep oluşturacak genel faktörler ise şunlardır:

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Fazla kilolu olmak,

Büyük bademciklere ve geniz etine sahip olmak

Üst solunum yolundaki darlıklar.