0553 313 94 23

"Uygurların Somut Olayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" tanıtım toplantısı yapıldı

Ankara’da "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" tanıtım toplantısı düzenlendi.

02 Temmuz 2019 Salı 17:54
"Uygurların Somut Olayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" tanıtım toplantısı yapıldı

Ankara’da "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" tanıtım toplantısı düzenlendi.


Kazakistan özelinde, Uygur miraslarının tanıtımını incelemek üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından hazırlanan, "Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası Kazakistan Örneği" başlıklı çalışma tanıtıldı.


Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, yapılan çalışmanın Kazakistan’da yaşayan Uygurlar hakkında önemli bilgiler verdiğini belirterek, “Bilindiği üzere Kazakistan çalkantılı ve kimi zaman trajik tarihi olayların sonucunda 130 farklı etnik grubun vatanı haline gelmiştir. Kazak halkı tüm zorluklara rağmen Kırım Tatarlarından Korelilere, Ahıska Türklerinden Almanlara kadar birçok farklı halka kucağını açarak insanlık ve misafirperverlik örneği göstermiştir” şeklinde konuştu.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, büyük bir medeniyetin sahibi olduğumuzu ve gönül coğrafyası tabirinin önemini belirterek, “Türkiye dış politikasında hem coğrafi konum itibari ile hem tarihi ve kültürel birikimi itibari ile yüzünü tek bir tarafa dönmüyor, dönemiyor. Dönmek istese bile diğer mücbir sebepler adeta arkasından sürekli çekiyor. Batıya yüzünü dönmek istese doğu çekiyor, doğuya dönmek istese batı çekiyor. Böyle büyük bir yükü kaldırmakla yükümlü bir ülkenin de kurumları buna göre şekillenmek durumunda. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da böyle bir vizyon sonucu ortaya çıkmış bir kurum. YTB olarak soydaş ve akraba coğrafyamız olan Türk dünyasına yönelik çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü kıymetli program da bu çalışmaların bir ürünü” ifadelerini kullandı.


Ayrıca tanıtım toplantısında, saha çalışmalarından kareler bulunan fotoğraf sergisi ve Kazakistan yöresel kıyafetlerinin bulunduğu bir tanıtım köşesi de yer aldı. Bunun yanı sıra Kazakistan saha çalışmaları sonucu hazırlanan Kazakistan Uygurları isimli belgeselin gösterimi gerçekleşti. Belgeselde Kazakistan’daki Uygurların yaşam ve kültürel adetleri ile ilgili görüntüler yer aldı.


Etkinliğe, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Öger, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:54
  1. kültür
  2. fotoğraf
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis kontrolünde emekli polis derneği seçimi
    1. Polis kontrolünde emekli polis derneği..
    2. Vali Gürel: “ Safranbolu’da geçen yıl..
    3. İzmir’de vidanjör devrildi: 1 yaralı
    4. Gazişehir Gaziantep’ten 4 oyuncuya veda
    5. Uyanık’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri
    6. Devrilen traktörün altında can pazarı
    7. "Uygurların Somut Olayan Kültürel..
    8. Manisa'da şüpheli ölüm
    9. KYK kredi bursu hangi durumlarda..
    10. Başakşehir’de sağlık kontrolleri..
    11. İç çamaşırında 43 paket uyuşturucu ile..
    12. Ayvalık’ta Sarımsaklı Trophy 2019..
    13. Mateo Kovacic, Chelsea ile sözleşme..
    14. Antalya "kesin korunacak hassas alan"..
    15. "Kapıkayafest 2019" güvenlik toplantısı
    16. Living Lab’de 48 saatlik mekatronik..
    17. Eğitim Bir-Sen’den Madımak ve..
    18. Osmaneli’nde fotoğraf şenliği
    19. "Anastasadis'in Maraş ile ilgili..
    20. Başkan Başdeğirmen: “Terörle büyük..
    21. Sandıklı’da bir ayda ikinci traktör..
    22. Başkan Böcek Kaş’ta muhtarların..
    23. Doğa yürüyüşü arkadaşlarından Başkan..
    24. 6. OPEC ve OPEC dışı ülkeler..
    25. MHP Merkez İlçe yöneticilerinden..
    26. Türkiye'nin en büyük şirketleri belli..
    27. Antalya’daki orman yangını kontrol..
    28. (Özel) Motosikletten savrulan polis,..
    29. Osmangazi’de su kesintisi
    30. Eski Bakan Çelik’in acı günü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız