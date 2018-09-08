Uygurlara yapılan zulmü Çinli STK’lar protesto etti

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

Çin yönetiminin zulmü altında her türlü baskı ve işkenceye maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanların uğradığı zulüm Çinlileri bile çileden çıkardı. Müslüman Türklere karşı baskı, zulüm ve insanlık dışı uygulamaları Hong Kong’ta faaliyet gösteren 16 STK bir araya gelerek protesto etti.

Çin’e bağlı ancak özel statü ile yöneltilen Hong Kong’da faaliyet gösteren 16 STK temsilcisi bir araya gelerek, Çin yönetiminin Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanlara yönelik sürdürdüğü zulmü protesto etti. Çin’in Hong Kong Özel yönetim bölgesinde kurduğu iletişim ofisi binasında yer alan Merkezi Haberalma Bürosu’nun önünde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Protesto gösterisi sırasında açıklama yapan STK’lar uygulanan zulmün hukuksuz olduğunu dile getirerek, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetiminin Uygur bölgesinde yaşayan Müslüman Türklere yönelik baskı, zulüm ve soykırım uygulamaları ile Çin kamplarında haksız ve hukuksuz olarak tutulan, sayıları 1 ila 3 milyon olarak tahmin edilen Uygur ve KazakMüslümanın durumuna dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

Bölgede yaşayan her Uygur aileden en az bir kişinin Çin’in ‘Yeniden eğitmek’ adı ile kurduğu kamplarında tutuklu olduğu, ÇKP yönetiminin yüksek teknolojiler kullanarak bölgede yaşayan ve etnik Çinli olmayan Müslümanları 24 saat süre ile izleyerek günlük yaşantılarını kontrol altında tuttuğu, Uygur ve Kazakların tamamının kan grupları ile DNA örneklerini toplayarak onların biyolojik bilgilerini depoladığı, işgal yönetimine bağlı memurların ikiz ve kardeş aile uygulaması adı altında Uygur ailelerin evlerinde zorunlu konaklamaya zorlandığı gerçeğini dile getiren STK temsilcileri, bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade ettiler.