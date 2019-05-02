0553 313 94 23

Uygurlar üzerinde mobil denetim iddiası

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk bölgesinde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkları yasa dışı izleme faaliyetleri çerçevesinde kullandığı mobil uygulamayla bireylerin boy ve kilolarından göz taramalarına kadar kişisel bilgilerini topladığı belirtildi

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
Uygurlar üzerinde mobil denetim iddiası

ANKARA (AA) - Çinli otoritelerin, Sincan Uygur Özerk bölgesinde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik yasa dışı gözetleme ve keyfi tutuklama faaliyetleri için mobil bir uygulama kullandığı bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yayınladığı raporda, Çinli polislerin Uygurlar üzerinde baskı ve denetimi artırdığına dair yeni kanıtlar sunuldu.

Çin polisinin, Sincan Uygur Özerk bölgesinde Uygurlar ve diğer Müslüman azınlıkları yasa dışı izleme faaliyetleri çerçevesinde kullandığı mobil uygulamayla bireylerin boy ve kilolarından göz taramalarına kadar kişisel bilgilerini topladığı belirtildi.

Raporda, yetkililerin, uygulama çerçevesinde özellikle 36 davranış biçimini yakından takip ettiği, bunlara, kişinin komşularıyla iletişim kurmaması, ön kapıyı kullanmaması, akıllı telefon sahibi olmaması, camilere bağış yapması ve standart dışı elektrik tüketmesinin dahil olduğu kaydedildi.

Kişisel verilerin yanı sıra şüpheli görülen kişi, araç ve olayların takibinin sağlaması için uygulamadan faydalanıldığı ifade edildi.

Görevlilerin aynı zamanda kişilerin WhatsApp, LINE, Telegram gibi 51 şüpheli uygulamayı kullanıp kullanmadığını da kontrol ettiği vurgulandı.

Raporda, bölgede yaşayanların, aile fertlerinin WhatsApp ya da Virtual Private Network (VPN) gibi uygulamaları yüklemiş oldukları için gözaltına alındığını aktardığına da işaret edildi.

HRW, bir süre önce yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbiri" adı altında suçsuz yere alıkonulduğuna ve siyasi açıdan tehlikeli değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı bulunmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" denilen gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer vermişti.

ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıya değinilmişti. Raporda, 800 bin ila 2 milyon Uygur, Kazak ve diğer Müslüman gruplardan bireylerin, Çin tarafından tutuklanarak kamplara konulduğu, özellikle Sincan bölgesindekilerin uluslararası hukuka aykırı şekilde "zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı" muamele veya işkenceye maruz kaldıkları belirtilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:40
  1. Çin
  2. HRW
  3. mobil denetim
  4. Sincan Uygur Özerk Bölgesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, geçmişte de olduğu gibi, patates soğan meselesini ne ile izah
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir zaman..
    3. Ünilig Futsal Turnuvası’nda..
    4. Aynı binada 7’nci kez intihara kalkıştı
    5. Rize'de kaybolan iki çocuğun bulunması
    6. Yunanistan Uluslararası Badminton..
    7. Uzmanlardan Ramazan tavsiyeleri
    8. Kars’ta tarihi yerlerin turizme..
    9. Hayatlarını kaybeden iş arkadaşları..
    10. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz hiçbir..
    12. Zabıta ekipleri kaldırım işgaline göz..
    13. Erdoğan: "Bazı sirk cambazları döviz..
    14. Diz ağrısına hangi bölüm bakar?
    15. FETÖ’nün Trabzon İl İmamı etkin..
    16. "Vodafone Yanımda" uygulaması 10..
    17. Güvenlik uzmanı Mete Yarar: “Dibimizde..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör..
    19. İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul..
    20. Atilla Kantarcı Futbol Turnuvası sona..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!