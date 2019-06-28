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Uygurlar meselesinin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınması çağrısı

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir, Uygurlar meselesinin, G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde yarın mutlak suretle ele alınacağını ümit ettiğini söyledi

28 Haziran 2019 Cuma 22:14
Uygurlar meselesinin G20 Liderler Zirvesi'nde ele alınması çağrısı

ANKARA (AA) - Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir, G20 ülkelerinden, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda dini inanç ve özgürlüklere yönelik kısıtlamalara karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Kyodo'nun haberine göre, Kadir, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya'nın Osaka kentinde düzenlediği basın toplantısında, dünyada çok sayıda insan öldürülürken Uygurlar kadar zulme uğrayan başka bir etnik grup olmadığını savundu.

Japonya'nın Çin'de insan haklarının iyileştirilmesi konusunda yeterince rol oynamadığını dile getiren Kadir, öte yandan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde Uygurlar yanı sıra Hong Kong meselelerine değinmesini takdirle karşıladığını söyledi.

Rabia Kadir, Uygurlar sorunun, G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde yarın mutlak suretle ele alınacağını ümit ettiğini kaydetti.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan gösterilere de değinen Kadir, Hong Kong yönetimine, askıya alınan tasarının tamamen iptal edilmesi çağrısı yaptı.

Adının açıklanmasını istemeyen Japon bir hükümet yetkilisi de ülkesinin, Pekin yönetiminin itirazına rağmen Kadir'in vizesini onayladığını ifade etti.

Yetkili, Kadir'in daha önce Japonya'ya en az 10 kez geldiğini, Dünya Uygur Kongresi Başkanına vize verilmemesi için herhangi bir yasal gerekçe olmadığını söyledi.

Çin, uluslararası kamuoyunda "toplama kampları" şeklinde adlandırılan yerlerin "mesleki eğitim merkezi" olduğunu ve buralarda tuttuğu kişileri "aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı" hedeflediğini iddia ediyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.




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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:14
  1. Çin
  2. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir
  3. G20
  4. Japonya

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