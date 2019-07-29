Uygur Türkü Zinnetgül Tursun nerede? Doğu Türkistan Meclis Başkanı: Çin'de hapiste... Göç İdaresi: İade edilmedi...

Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı Zinnetgül Tursun’un 27 Haziran’da Türkiye’den Tacikistan’a sınır dışı edildiği oradan da Çin’e teslim edildiği iddia edildi.

Konuyla ilgili euronews’e konuşan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, “Haber maalesef doğru, dün gece Göç İdaresi Genel Müdürü beni aradı, üzüntü ve mahcubiyetle birlikte Zinnetgül Tursun isimli 30 yaşındaki dul bayan kardeşimiz ve 2 yetiminin Tacikistan’a sınır dışı edildiğini ve Tacikistan’dan da Çin’e iade edildiği bilgisinin doğru olduğunu söyledi. 27.06.2019 tarihinde bu kardeşlerimiz sınır dışı edilmiş.” iddiasında bulundu.

"Çocuklar ninesine teslim edildi kendisi Çin’de cezaevine konuldu" iddiası

Diğer Uygurların da teslim edilme ihtimali olduğunu belirten Uygur politikacı Seyit Tümtürk, “Maalesef bu utanç verici ve üzücü bir olay. İnşallah başka emsali yoktur ama bu konuda da emin değiliz. Başkalarının da iade edilme ihtimali var. Bu kardeşimizin (Zinnetgül Tursun) kız kardeşi Türkiye’de olduğu için memleketle görüşüp annesinden bu haberi alıyor. Zinnetgül Tursun şu anda Çin’de ve cezaevinde ama nereye konulduğu belli değil. İki yetimi de anaannesine teslim etmişler. Maalesef durum bu.” diye konuştu.

“Zinnetgül Tursun isimli dul bayan ve iki çocuğunun Çine iadesi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve devlet büyüklerimizin bilgisi dışında gerçekleşmiştir. İnanıyoruz ki yetkili kurumda görevli bir kaç sorumsuz, beceriksiz memurun, sehven yapıldı ise hatasıdır.” diyen Tümtürk, “Kasten yapıldı ise bu bir ihanettir. Devletimizi ve yöneticilerimizi zan altında bırakmak gibi kötü bir niyet söz konusu olabilir. Sorumlularının derhal araştırılıp gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Göç İdaresi: İade edilmedi, ülkemizde özgürce yaşıyor

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden, Türkiye'de yaşayan Zinnetgül Tursun isimli Uygur Türkü annenin 2 çocuğuyla birlikte sınır dışı edildiği söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesinin söz konusu olmadığı belirtilen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, "İsmi geçen Uygur Türkü'nün uzun dönem (süresiz) ikamet izni başvurusu gerekli şartları taşımadığı için reddedildi ve kendisine tüm reddedilen ikamet başvuruları için kullanılan matbu tebligat yapıldı." denildi.

Zinnetgül Tursun'un sınır dışı edilmediğini belirten Göç İdaresi yetkilileri, "Adı geçen şahıs sınır dışı edilmediği gibi hakkında sınır dışı kararı da bulunmamaktadır. Sınır dışı edilecek yabancıların muhafaza edildiği geri gönderme merkezlerine de alınmamış olup özgür olarak ülkemizde hayatını devam ettirmektedir. Şartlarını taşımadığı için uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilmiş olsa da kendisine uygun olan diğer ikamet izinlerine başvuru yapabileceği formda yazdığı gibi kendisine de izah edilmiştir. Ülkesine geri gönderilmesi halinde can güvenliği olmayan, işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilecek hiçbir yabancının iade edilmesi söz konusu olmamış ve olmayacaktır." dedi.

Sosyal medyada Uygur Türkü Zinnetgül Tursun'un 2 çocuğuyla birlikte Türkiye'den Tacikistan'a sınır dışı edildiği, ardından Çin'e teslim edilerek cezaevine konulduğu yönünde paylaşımlar olmuştu.