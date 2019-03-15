0553 313 94 23

Uygur Türklerinden Washington'da fotoğraf sergisi

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ulusal Basın Binasında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini konu alan fotoğraf sergisi açıldı- Serginin organizatörü Rushan Abbas:- "Toplama kamplarında yapılan vahşet sadece oradaki Uygurlulara değil, tüm insanlığa yapılıyor. Bu fotoğrafları da tüm insanların kendilerine yapılanı fark etmesi için sergiliyoruz"- "Türkler bizim kan kardeşlerimiz. Tarimiz boyunca ilk defa kendilerinden bir şey istiyoruz. O da bu zamanda yanlarımızda olmaları. Yanımızda olun"

15 Mart 2019 Cuma 00:06
Uygur Türklerinden Washington'da fotoğraf sergisi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Ulusal Basın Binasında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerini konu alan fotoğraf sergisi açıldı.

Uygurlar için Mücadele Hareketi'nin organize ettiği serginin açılışına Amerikalı insan hakları aktivistleri ve medya mensupları katıldı.

Uygur Türklerinin Çin tarafından toplama kamplarında tutulmasını ve maruz kaldıkları insan hakları ihlallerini eleştiren sergide, konuya ilişkin fotoğraflar dikkati çekti.

Serginin organizatörü Rushan Abbas, AA muhabirine, Çin hükümeti tarafından Uygur Türklerine yapılan insanlık dışı muameleye dikkati çekmek için sergiyi açtıklarını belirterek, "Toplama kamplarında yapılan vahşet sadece oradaki Uygurlulara değil, tüm insanlığa yapılıyor. Bu fotoğrafları da tüm insanların kendilerine yapılanı fark etmesi için sergiliyoruz." diye konuştu.

Öz kardeşleri de dahil olmak üzere ailesinden birçok kişinin toplama kamplarına götürüldüğünü kaydeden Abbas, "Çin'in diğer bir politikası da ben ve benim gibi bu vahşeti dile getiren insanların ailelerini tutuklayarak bizleri sindirmeye çalışmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye de mesajı olduğunu belirten Abbas, "Türkler bizim kan kardeşlerimiz. Tarimiz boyunca ilk defa kendilerinden bir şey istiyoruz. O da bu zamanda yanlarımızda olmaları. Yanımızda olun." dedi.

Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve çok sayıda uluslararası STK, ağır hak ihlallerine maruz kalan en az bir milyon civarında Uygur Türkü olduğunu belirterek, bölgeye gözlemci heyet göndermesi ve gerçekleri ortaya çıkarması için BM İnsan Hakları Konseyine çağrı yapmıştı.

- Çin'in yanıtı

Çin, uluslararası kamuoyunda "toplama kampları" şeklinde adlandırılan yerlerin "mesleki eğitim merkezi" olduğunu ve buralarda tuttuğu kişileri "aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı" hedeflediğini iddia ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise Çin makamları geri çeviriyor.

- Türkiye'nin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türklerine dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 00:06
  1. Çin
  2. Çin’de Uygur Türklerine yönelik saldırılar
  3. Washington

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?"
    1. "Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?"
    2. İsrail, Tel Aviv'e atılan roketler..
    3. Davutoğlu'ndan 14 Mart paylaşımı!
    4. Pakistan Başbakanı İmran Han açıkladı!..
    5. CHP, İstanbul'da 'başörtüsü' dağıttı
    6. Futbol turnuvasında sahaya giren at..
    7. Diyarbakır’da köpük tabak fabrikasında..
    8. Üniversiteyi yasa boğan ölüm
    9. 10 yaşındaki oğluna trafikte araç..
    10. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    11. Erdoğan, canlı yayında soruları..
    12. Erdoğan: Fetret devri bitti! Orada..
    13. Erdoğan, canlı yayında soruları..
    14. ABD Senatosu ’Ulusal Acil Durum’..
    15. Atatürk’ün otomobilinin jantına 55 bin..
    16. Birleşmiş Milletler’den Papaz Brunson..
    17. Dışişleri Bakanlığından ABD 2018 İnsan..
    18. Türkiye'den ABD'ye rapor tepkisi
    19. "Yanlış din anlayışının insanı..
    20. ABD'den Rusya'ya İdlib suçlaması
    21. Tayland'ın Similan Adaları'nda turist..
    22. BİFO Gürer Aykal'a özel konser verdi
    23. Uygur Türklerinden Washington'da..
    24. Türkiye'den ABD'ye sert tepki:..
    25. Erdoğan, canlı yayında soruları..
    26. Erdoğan'dan Twitter'da sorulan soruya..
    27. "Hedefimiz 20 yıl içerisinde kentsel..
    28. Katar'dan fanatik Yahudilerin Mescid-i..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Mart 2019
    30. Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde..
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi