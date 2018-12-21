Uygur Türkleri Washington'da Çin'i protesto etti

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binası önünde toplanarak yürüyüş yapan yüzlerce Uygur Türk'ü, Çin yönetiminin baskıcı politikalarını protesto etti.

Beyaz Saray önünde toplanan Uygur Türkleri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Dışişleri Bakanlığı binası önüne kadar Çin hükümeti karşıtı slogan atarak yürüdü.

Doğu Türkistan Ulusal Uyanış Hareketinin organize ettiği gösteriye ABD'nin farklı Müslüman örgütleri de destek verdi.

AA muhabirine konuşan hareketin Washington Temsilcisi Salih Hudayar, "Beyaz Saray ve Dışişleri'nden, Doğu Türkistan'da yaşanan soykırımı tanımaları ve Birleşmiş Milletler'e, BM Soykırım Kongresine uygun hareket etmeleri ve 21'inci yüzyılın Holokost'unu durdurmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Hudayar, ABD hükümetine ayrıca Doğu Türkistan bölgesini "işgal edilmiş topraklar" olarak tanıma çağrısında bulundu.

Dünyanın birçok bölgesinde Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskılardan dolayı Çin hükümetine karşı gösteriler dikkati çekiyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" olarak tanımlanan gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.

Avrupa Birliği (AB), Çin ile yapılan İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, uzun zamandır uluslararası kamuoyu tarafından tartışılan ve Pekin yönetiminin varlığını kabul etmediği kamplarla ilgili bu özerk bölgede yerel meclis olarak görev yapan Halk Kongresi tarafından 11 Ekim'de yayımlanan yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

Düzenlemenin "aşırıcılıktan etkilenmiş kişileri eğitmek ve dönüştürmek için mesleki eğitim merkezleri gibi eğitim ve dönüşüm mekanizmaları kurulmasını" öngördüğü açıklanmıştı.

