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Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti

Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişi, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti

05 Temmuz 2019 Cuma 21:53
Uygur Türkleri Hollanda'da Çin'i protesto etti

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan Uygur Türkleri, Urumçi olaylarının 10. yılında Çin'i protesto etti.

Urumçi olaylarının 10. yılı nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Bölgesi’ndeki politikalarını protesto etmek isteyen yaklaşık 100 Uygur Türkü, Dam Meydanı'nda bir araya geldi.

Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan'da tekrar aynı şeyler oluyor" yazılı pankart açtı ve “Uygurlar için özgürlük", "Bağımsız Doğu Türkistan", "Terörist Çin" sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalarının arttığı ve dünyanın bu konuya giderek duyarsızlaştığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" olarak tanımlanan gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.

Avrupa Birliği (AB), Çin ile İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 21:53
  1. Çin
  2. Doğu Türkistan
  3. Uygur Türkleri

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