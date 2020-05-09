Uygur Türkleri Çin vahşetini anlatıyor

Çin zulmünü yaşayan Doç. Dr. Erkin Emet ile Gülbahar Jelilova yeniakit.com.tr'de Mehmet Özmen’nin sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programına konuk oluyor.

Mehmet Özmen: Çok uzun zaman Gülbahar Jelilova hanım Çin'in kamplarında kaldı. Gülbahar hanım söz sizde buyrun.

Gülbahar Jelilova: Ben 1964 yılında Kazakistan'da doğdum. 20 yıldır Doğu Türkistan'a gidip ticaretle uğraşıyorum.

Mehmet Özmen: Kamplarda neler yaşadınız nasıl kurtuldunuz?

Gülbahar Jelilova: 21 Mayıs 2017 yılında Urumçi'de otelde konoklarken 22 Mayıs tarihinde kaldığım otele 3 polis gelip beni tutukladı. Bunlar devleti koruma birimi olarak adlandırılan görevliler, beni 4 saat boyunca sorguladılar, korkunç bir işkence gördüm. Başka bir yere götürüp öğleden sonra saat 3'den gece 11'e kadar sorguladılar. Bana Türkiye gittin mi, namaz kılıyor musun? diye sorular sordular. Daha sonra beni toplama kampına götürdüler. Teröre yardım etmek için benim tutuklandığımı söylediler. Urumçi'de beni kampta yani hapishanede bana sarı tulum giydirdiler. Beni erkeklerin olduğu hapishaneye götürdüler. Çırılçıplak soyup tulum giydirdiler. Bana bazı tahliller yaptılar. Geç saate kadar tahlil yaptılar. Beni küçük bir koğuşa götürdüler, burada 20 kadın vardı ayaklarına 5 kiloluk zincir vurulmuş, bana da zincir vurdular. Ben ağlamaya başladım, oradaki nöbetçi kadın ağlamamı söyledi, yoksa seni daha kötü bir yere koyarlar dedi.

Genç kızlar gördüm perişan halde bulunan, tırnaklarına iğne batırılmış kadınlar gördüm. 3 ay boyunca çeşitli koğuşlarda kaldım. 20 kişi koğuşta aynı tuvaleti kullanıyordu. Tuvalette de kamera vardı. 1 ay boyunca su vermediler, abdest ve namaz kılmamızı istemiyorlardı. Biz orada bitlendik, saçımızı tarayacak tarak yok. 1 ay sonra saçlarımızı kazıdık. Koğuşun kapısında küçük bir delik var oradan iki ilaç veriyorlar, oradan su veriyorlar, bir doktor gelip iğne yapıp kan alıyor. Niye yapıyor bunları bilmiyoruz. Askerler gelip çırılçıplak bizi soyuyor. Otur diyince oturuyor, kalk diyince kalkıyoruz. Yemek bile vermiyorlardı doğru dürüst mısır unundan yapılma az bir çorba ve ekmek veriyorlardı. Verdikleri ilacın yan etkisiyle insanlar unutkan oluyordu. Ben şimdi unutkanım çok çabuk unutuyorum ilaç nedeniyle. Yeni doğum yapan bir kadın getirdiler, çocuğunu elinden almışlardı. Oradaki hayatımda kaldığım o süre içerisinde birçok şey gördüm, bayılan kadınları alıp götürüyorladı. Nereye götürdükleri bile belli değil, delirmiş bayanları gördüm orada, korkunç bir hayattı kamp hayattı. Uygurca konuşmak yasaktı, fark ederlerse konuşanı karanlık bir koğuşa koyuyorlardı. Lağamların aktığı fareler olan koğuşlar vardı. Bu tip yerlere atılan bayanlar gördüm. Bu yüzden aklını kaybeden çok kişi vardı. Yemek yemeye 10 dakika kala Çin Kominist marşını söylüyorduk. Marşı söylemeyene yemek vermiyorlarıdı.