Uygur Türkleri Brüksel'de Çin'i protesto etti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan yüzlerce Uygur Türkü Çin'i protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Avrupa Parlamentosu (AP) önünde bir araya geldi.

Uygur İnsan Hakları Projesinin organize ettiği gösteriye, Türk ve Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Çin karşıtı sloganların atıldığı gösteride protestocular, "Çin soykırımını durdur", "Uygurları kurtarın" pankartları açtı.

Gösteri, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat sürdü.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) yayımladığı raporda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın "siyasi eğitim merkezleri" olarak tanımlanan gözaltı merkezlerine gönderildiği iddialarına yer verilmişti.

Avrupa Birliği (AB), Çin ile İnsan Hakları Diyaloğu toplantısında ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "siyasi eğitim merkezleri"nin endişe kaynağı olduğunu vurgulamıştı.



