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Gündem Uygunsuz görüntüleri çıktığı iddia edilen Mustafa Sarıgül, Atatürk'ü arkasına alarak sessizliğini bozdu
Gündem

Uygunsuz görüntüleri çıktığı iddia edilen Mustafa Sarıgül, Atatürk'ü arkasına alarak sessizliğini bozdu

Yeniakit Publisher
2024-07-17 11:49:00 - 2024-07-17 12:05:54

Uygunsuz görüntüleri çıktığı iddia edilen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Atatürk portresini arkasına alarak bir açıklama yaptı. Sarıgül "50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla karşılaştım ama böylesine bir kahpelikle karşılaşmadım. Vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yenecek" açıklamasını yaptı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından kendisi hakkında dolaşıma sokulan bir video hakkında açıklama yaptı. Söz konusu videonun montaj olduğunu belirten Sarıgül, kriminal bilirkişi uzmanlarının inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Sarıgül'ün paylaşımı şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız. 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla karşılaştım ama böylesine bir kahpelikle karşılaşmadım. Vicdan bir gün zorbalığı ve haksızlığı yenecek."

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