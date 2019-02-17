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Uygulamadan kaçan araçta silah ele geçirildi

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü, orman yolunda yakalandı.

17 Şubat 2019 Pazar 12:33
Uygulamadan kaçan araçta silah ele geçirildi

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü, orman yolunda yakalandı. Araçta yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri Dursunbey-Karaçaltı karayolunda yaptıkları uygulama sırasında ’dur’ ihtarına uymayan ve kaçan 10 R 2822 aracı Bağtepe Mahallesi orman yolunda ele geçirdi. Arabada yapılan aramada 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, bin adet av tüfeği fişeği, 500 kuru sıkı tabanca fişeği, 50 adet silah askısı ve 4 adet tabanca temizleme yağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturmanın devam ettiği ve tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:33
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