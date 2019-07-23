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Uygulamada polisten kaçan otomobil polis aracına çarparak durdu

Samsun’da narkotik polisinin mahallelerde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan otomobil başka bir polis aracına çarparak durabildi.

23 Temmuz 2019 Salı 19:07
Uygulamada polisten kaçan otomobil polis aracına çarparak durdu

Samsun’da narkotik polisinin mahallelerde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan otomobil başka bir polis aracına çarparak durabildi. Araçta bulunanlar yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında sokak satıcılarına yönelik Samsun’un ilkadım ilçesi Reşadiye, Fatih, Kökçüoğlu, Kadıköy, Anadolu, Zeytinlik, Hastanebaşı, Fevziçakmak, Rasathane, İlyasköy, Kışla, Adalet ve Derebahçe Mahallerindeki, metruk binalar, park bahçeler, köşe başlarında bekleyen şüpheli şahıslar ve şüpheli görülen araçlar üzerinde uygulama yaptı. Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personellerinden oluşan 37 ekip, 140 personel ve 2 narkotik dedektör köpeği katıldı. Bugün 15.00-17.30 saatleri arasında yapılan uygulamada, 457 şahıs, 112 araç, 9 metruk bina, 17 park kontrol edildi. Narkotik Şube Müdürü Ali Kovancı’nın yönettiği uygulamada, askeri ceza kanununa muhalefet ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan 1 şahıs, kamu malına zarar verme suçundan aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanmış, 2 ayrı olayda toplam 9 şüpheli şahıstan 2 adet sentetik ecza ve 3 paket halinde toplam 4,46 gram bonzai, 1 şahıstan 1 adet 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında bıçak ele geçirildi. 2 araç sürücüsüne toplam 6 bin 148 TL trafik cezası uygulandı.


Raşadiye Mahallesi’ndeki uygulama sırasında Narkotik Polisinin dur ihtarına uymayıp kaçmak isteyen bir otomobil ise park halindeki bir polis minibüsüne çarparak durdu. Araçta bulunanlar yaka paça aşağı indirildi. Yere yatırılarak gözaltına alınmak isteyen 2 kişi daha sonra polis aracına götürüldü. Araçta ve araçta bulunan sürücü S.A. ile yanında bulunan H.A.Ö.’nün üzerinde arama yapan polis suç unsuruna rastlamadı. Kimlik kontrolü yapılan şahıslardan araç sürücüsüne polisin dur ihtarına uymadığı için ceza trafik yönünden para cezası uygulanıp şahıslar serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 19:07
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