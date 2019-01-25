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Uygulama Samsun'da başladı! Artık tek numara olacak

Acil çağrı numaralarını tek çatı altında birleştiren İçişleri Bakanlığı, Samsun 112 Acil Çağrı Merkezinin kurulumunu tamamladı.

25 Ocak 2019 Cuma 18:05
Uygulama Samsun'da başladı! Artık tek numara olacak

Samsun'un Atakum ilçesinde yapımına 2015 yılında başlanan  112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı. 

Samsun Valisi Osman Kaymak,Samsun 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Çağrı merkezi hakkında açıklama yapan Vali Osman Kaymak, ülkede yardım talep ve ihbarların, çeşitli kurumlara ait 155-156-158-110-112-177 vb. acil yardım telefonlarına yapıldığını hatırlattı.

Ancak acil yardım numaralarının muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulanmasında zorluklar çekildiğinin bilindiğini ifade eden Vali Kaymak, “Ayrıca karşılaşılan olayın hangi kurumu veya kurumları ne derecede ilgilendirdiği veya önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşülmesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile, ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle, zaman ve kaynak israfı ile birlikte can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir” dedi.

Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanıyor

 

Avrupa Birliği’nin, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası-Single European Emergency Call Number” olarak kullanımının öngördüğünü aktaran Vali Kaymak, “Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, ülkemizde ‘tek acil çağrı numarası’ oluşturma çalışmalarına 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile İçişleri Bakanlığımızın iş birliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış olup, bu doğrultuda Antalya pilot il uygulamasına alınmıştı” diye konuştu.

'110 itfaiye hizmetleri ile çağrı almaya başladı'

112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin iki temel amaç ve işlevi olduğunu kaydeden Vali Kaymak, “Bunlar, acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri ve acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabilmektir. Kurumumuzun mevcut kadrosunda 1 müdür, 1 mühendis, 1 tekniker, 4 teknisyen ve 15 VHKİ personeli olmak üzere toplamda 22 kadrolu personeli bulunmaktadır. Hizmet binamızın tüm ihtiyaçları tamamlanmış olup, bakanlığımız eğitim elemanları gözetiminde 24 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da 110 itfaiye hizmetleri ile çağrı almaya başlanılmıştır. Bu proje kapsamında 7 saat 24 gün 3 kişilik çağrı alıcı, 3 kişi çağrı yönlendirici ve bir teknik personelin koordinasyonunda Samsunumuzda itfaiye hizmetleri kapsamındaki konular vatandaşlarımızın çağrılarına paralel çözüm bulacaktır” şeklinde konuştu.

'112’de tek çatı altında toplanacak'

İçişleri Bakanlığının belirleyeceği takvim doğrultusunda sırasıyla Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü acil çağrı hizmetleri ve Acil Çağrı İl Koordinasyon Kurulu’nun uygun göreceği kurumlar eklenerek projenin tamamlanacağı bilgisini de veren Vali Kaymak, “Proje tamamlandığında Samsun sınırları içerisindeki tüm çağrı alıcı kuruluşlar 112’de tek çatı altında toplanmış olacaktır. Vatandaşımız 112 numarası ile devletimizin tüm çağrı alıcı kurumlarına ulaşarak, yaşamını olumsuz etkileyen olaylar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonunda giderilmiş olacaktır. İlimiz için önemli bir hizmet birimi olan İçişleri Bakanlığı Samsun 112 Acil Çağrı Merkezimizin ilimize ve ülkemize hayırlı olması temennilerimle, görev alacak tüm kademedeki arkadaşlarımıza başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 18:05
  1. Samsun
  2. Antalya
  3. Avrupa Birliği
  4. 112 Acil Çağrı Merkezi

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