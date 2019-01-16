Uygulama okulları üniversiteye de taşındı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, gençlerin ticaret hayatına adım atmalarının ve müteşebbis olmalarının önünü açıyor. Üniversite bünyesinde bulunan Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUTUM), bu kapsamda Ticaret Uygulama Okulları (TUYO) projesini hayata geçirdi. Projeyle öğrencilerin, ticaretin nabzının attığı Tahtakale, Doğubank, Laleli, Perşembe Pazarı, Mahmutpaşa ve Kapalıçarşı’da uygulamalı eğitimler almaları amaçlanıyor.

Esnafla buluşturuyorlar

TUTUM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sabri Öz, TUYO’dan işletme ile ticaret üzerine öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin yararlanabileceğini belirtti. Öğrencilerin esnaflarla bir araya gelmelerini; ticaretin nasıl döndüğünü görüp anlamalarını amaçladıklarını kaydeden Öz, “Arzumuz gençlerin nasıl para kazanıldığını deneyimlemeleri, öğrenmeleri” dedi.

Pazarlama ve satış eğitimi atağı

Proje dahilinde her işletmeye 1-2 öğrenci gönderdiklerini aktaran Öz, “Bunlar ikinci dönem yani Şubat-Haziran aylarında haftanın belli günleri pazarlama, satış, paketleme ve iletişim gibi konularda eğitimler alacak. İlk etapta 50 üniversiteli eğitimlerden faydalanacak. Bu sayıyı daha sonra 250-300’e çıkaracağız. 2023 hedefimiz bir dönemde 500 üniversitelinin uygulamalı eğitimlerden istifade etmeleri” şeklinde konuştu. Eğitimlerin ardından öğrencilere diplomanın yanında sertifika verileceğini anlatan Öz, “Burada esas gayemiz gençleri hayat okulunda da başarı elde etmeleri, iyi birer girişimci olmaları” diye konuştu.

İstanbul’da Ticaret Kongresi planlanıyor

TUTUM Müdürü Öz, bu sene İstanbul’da Ticaret Kongresi yapmayı planladıklarını ifade etti. Kongreyi gelenekselleştirmeyi istediklerini dile getiren Öz, etkinlikte ekonomiye yön veren gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

Uzaktan eğitim fırsatı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi (SAPTEY) Yüksek Lisans Ana Bilim Dalı, tezli ve tezsiz olarak hizmet veriyor. 2018-2019 Akademik Yılı Bahar döneminde Uzaktan Eğitim Modülü açılıyor.