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Uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur-11’ asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 22:18
Uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsü gözaltına alındı

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur-11’ asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Taksim uygulama noktasında ekiplerden kaçan hacizli araç yakalandı, sürücüsü gözaltına alındı.



İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul genelinde saat 20.00 itibariyle asayiş uygulaması başlatıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, İstanbul İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile Deniz Limanı şubelerinin ekipleri katıldı.



Taksim’de yapılan uygulamaya havadan helikopterle destek verildi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılırken, araçlar didik didik arandı. Ekipler özellikle silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde durdu. Araçlarda yapılan aramalarda özel eğitimli narkotik köpeği de uygulamaya katıldı. Uygulamada şahısların el çantaları ve valizleri de didik didik arandı.



Ekipler, Taksim uygulama noktasında durdurduğu şüpheli bir araçta trafik kontrolü ve arama yaptı. Araç hakkında işlem yapıldığı sırada sürücü Melih A., 35 HR 426 plakalı otomobiliyle uygulama noktasından kaçtı. İcrası bulunan aracı polis ekipleri kısa süre kovaladı. Yunus polis ekiplerinin de katıldığı kovalamacanın ardından araç Tophane’de yakalandı. Arama yapılan araç ve sürücü hakkında idari ve adli işlem uygulandı. Sürücüsü Melih A. gözaltına alınırken araç bağlandı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 22:18
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