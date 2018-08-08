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Uygulama başladı! Ülkede 3 bin silaha el konuldu

Yemen'in Atak kentinde başlatılan uygulamayla kampanyanın ilk gününde 3 bin silaha el konulduğu açıklandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:50
Uygulama başladı! Ülkede 3 bin silaha el konuldu

Yemen güvenlik güçleri, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde yaklaşık 3 bin silaha el koydu.

Hükümete bağlı Şebveniyye Seçkinler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şebve ilinin merkezi Atak kentinde her türden silahın taşınmasını yasaklayan kampanyanın bugün uygulanmaya başladığına işaret edilerek, "Kampanyanın ilk gününde Atak'ta yaklaşık 3 bin silaha el konuldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, cinayet ve sabotaj eylemlerinin yayılmasının ardından halk tarafından talep edilen kampanya ile Atak'ta güvenli yaşam imkânının hedeflendiği belirtildi.
Askeri personel hariç her vatandaşı kapsadığı kaydedilen kampanyanın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

'60 MİLYON SİLAH BULUNUYOR'

Yemen'de silah bulundurma olgusu çok yaygın şekilde görülüyor. Yerel medya organlarının yayınlarına göre, Yemenli vatandaşların elinde yaklaşık 60 milyon silah bulunuyor.

Yemen yasaları vatandaşlara kişisel ateşli silah sahibi olma hakkı verirken, ülkede üç yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar bu durumun olumsuz etkilerini artırdı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:50
  1. Yemen güvenlik güçleri
  2. Şebveniyye Seçkinler Birliği
  3. Atak
  4. Husiler
  5. Sana

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