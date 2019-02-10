Uyduruk tercümandan alçak sözler! Hz. Muhammed'e ve sahabelere ağır hakaret

yeniakit.com.tr özel haber

Sol cenahın Müslümanlara olan saldırıları sınırları aştı. Hz. Muhammed SAV, sahabeler ve Kur'an'ı Kerim'e kadar dil uzatılan küstahlıklara bir yenisi daha eklendi.

'Uyduruk tercüman' haddini fazlasıyla aştı!

Adı daha önceden çevirdiği kitaplardaki tercüme hatalarıyla 'uyduruk tercüman'a çıkan Cumhuriyet gazetesi yazarı Özdemir İnce, bugünkü yazısında haddini aşarak her dinden insanın özgürce ve barış içerisinde yaşadığı Asr-ı Saadet dönemini hedef aldı. İnce, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Yahudiler ve münafıklar tarafından Müslümanların arasına atılan fitne tohumlarını bahane ederek sahabeleri suçladı.

Dünyaya nizam veren İslam medeniyetini görmezden geldi

Müslümanların 1400 yıllık İslam tarihi boyunca bilime olan katkılarını, Endülüs, Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin dünyaya getirdiği bereketi, adaleti ve huzuru görmek istemeyen İnce, kendi sığ ve kokuşmuş ‘sol’ ideolojisini haklı çıkarmak adına iyice çirkinleşti. Kur'an'da bilimsel gelişmelere işaret eden ayetlerin olmadığını iddia eden İnce, işi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV ve sahabelere dil uzatmaya kadar götürdü.

Astronomi bilimine ışık tutmuş müslüman bilim adamları ve buluşları

İslam’a ve Hz. Peygamber’e ağır hakaret!

"Müslüman dünyası neden geri kaldı?" başlıklı yazısında İslam dünyanın geri kalmasının nedenini Hz. Peygamber ve 4 halife dönemine bağlayan küstah yazar, şu skandal ifadeleri kullandı;

"Daha kuruluş döneminde ayarı bozuk olduğu için geri kaldı. Hz. Peygamber’in eceliyle ölümünden sonra dört halife geldi: Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali. İlk halife Ebubekir dışında öteki üçü öldürüldü. Ömer’i bir Hırıstiyan, Osman ve Ali’yi bizzat Müslümanlar öldürdü. Şunu iyi bilelim: Her din bir siyasal partidir; siyasal partilerde olduğu gibi içinde fraksiyonlar, klikler ve hizipler vardır. Sadece isimler değişiktir: Bunlara mezhep, tarikat ve cemaat denir. Bunlar mensubu oldukları dini mükemmelleştirmek için değil, iktidar, dünya nimetleri ve servete sahip olmak için ortaya çıkmıştır."

Kur’an’ın değiştirildiğini ima etti!

Kokuşmuş kemalist ve komünist ideolojinin gözlerini kör ettiği İnce yazısında, Allah’ın "Kur´an´ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. (Hicr suresi, 9)" ayetiyle haber verdiği Kur'an'ı Kerim'in 4 halife döneminde değiştirildiğini söyleyecek kadar haddini aştı.

Allah’ın koruyacağını vaadettiği Kuran’ı Kerim’in 4 halife döneminde 'mushaf' haline getirildiğini aktaran İnce, şu skandal ifadelerle Kuran ayetlerinin tahrif edildiğini ima etti;

"Kuran Hz.Muhammet’e ciltli ve birinci hamura basılı olarak inmedi. Hz. Muhammed inen vahiyleri söyledi, söylediklerini Vahiy Kâtipleri değişik maddelerin üzerine yazdı ve hafızlar tarafından ezberlendi. İnen ayetler Hz. Muhammet hayattayken Kitab halinde toplanmadı, yakınlarının ellerinde toplandı.

Hafızların savaşlarda ölmesi yüzünden ayetleri ezbere bilen hemen hemen kalmadı, hafız ezberleri arasında da farklar vardı. Bunun üzerine Hz.Ömer’in önerisiyle ayetlerin toplanmasına ve Kitab (Mushaf) haline getirilmesine karar verildi ve olanlar işte o zaman oldu. Derlenen ayet toplamında uyuşmazlık çıktı. Eyaletlere gönderilen Kuranlar arasında farklar vardı. Örneğin Irak ve Suriye nüshalarında çelişkiler vardı. Ve bu da iki mezhebin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu da yetmedi yorumlar üzerine tarikatlar çıktı.

Ben de bir ayetin içeriğinin Tanrı’nın adalet ilkesini zedelediğini, bunun derleme sırasında yapılan katkılardan kaynaklanabileceğini yazdım.

(...) Kuran’dan komünizm çıkarmak benim ilkelerime aykırı. Çünkü kutsal Kuran’ın yeryüzü işlerine karıştırılmasına, bu işlere referans yapılmasına karşıyım ve bu nedenle de “laik”im. İnsan haklarını, özgürlük sorunlarını, emek/sermaye ilişki ve çelişkilerinin Anayasa ve yasaları ilgilendirdiğini savunurum. Müslüman, dünyanın gerisinden bir anda geri kalmadı. Daha Hz.Muhammet döneminde geri kalmanın tohumlarını taşıyordu. (...)”

Özdemir İnce İstiklal Marşı'nın sözlerine dil uzattı

Tercüme özürlü

Bugünkü yazısında İslam’ın kutsal değerlerine hayasızca saldıran Özdemir İnce, daha önce ‘Simyacı’ romanındaki skandal çevirisi ile gündeme gelmişti. İnce, Coelho'nun 'Simyacı' adlı romanını Türkçeye tercümesini yaparken kitapta müezzinleri "yüksek kulelere çıkıp şarkı okuyan adamlar" , minareleri "kule" , ezanı "şarkı" ve Kur'an'ı da "ağıt" olarak çevirmişti.

yeniakit.com.tr