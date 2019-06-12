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Uydukent’in sorunları kökünden çözülecek

Kuşadası Belediye Meclisi Başkan Ömer Günel yönetiminde 3.

12 Haziran 2019 Çarşamba 01:09
Uydukent’in sorunları kökünden çözülecek

Kuşadası Belediye Meclisi Başkan Ömer Günel yönetiminde 3. kez toplantı. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen mecliste gündeme alınan maddeler oy birliği ile karara bağlandı.


Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin kanayan yaralarından biri olan “Uydukent” ile ilgili önemli konuları gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000’lik plana alınan Uydukent projesinin 1/1000’lik plana alınması konusu Kuşadası Belediyesi Meclisi tarafından imar komisyonuna sevk edildi. Uydukent Toplu Konut Projesi’nin yeniden 1/1000’lik plana alınması sayesinde kooperatif üyeleri yapı kayıt belgelerini alabilecek.


Başkan Günel, Uydukent sakinlerinin yapılacak olan düzenleme sayesinde rahat bir nefes alacaklarını belirterek “Uydukent ilçemizin en önemli sorunlarından biriydi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Uydukent’i yeniden 1/5000’lik plana almasıyla birlikte bizde bölgede çalışmalarımızı sıklaştırdık. Bugün çalışmalarımızın sonucu olarak Uydukent’i 1/1000’lik plana almak için harekete geçtik. Uydukent artık kötü kaderinden kurtulacak” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 01:09
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