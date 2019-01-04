BAE ve Suud koordinatları verdi! Katil Esed muhalif liderleri öldürdü

Suriye iç savaşının başladığı ilk günlerde kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Suriyeli muhalif liderlerin katledilmesinde Esed'le işbirliği yaptı. Suriye'de rejim bombardımanlarıyla şehit düşen İslam Ordusu Komutanı Zehran Alluş, Ahrar'uş Şam liderlerinden Hasan Abud, Halid el-Suri, Liva Tevhid Komutanı Abdulkadir Salih gibi muhalif liderlerin konum bilgileri BAE ve Suud tarafından Esed'e sızdırıldı. Halep'te kurucu komutanı Muhammed Süleyman'ı şehit veren Türkmen grup Muhammed Fatih Tugayı'nın komutanı Mahmud Süleyman, 2012-2014 aralığında BAE ve Suudi Arabistan tarafından cepheye yüzlerce uydu telefonu getirildiğini kaydetti. Yeni Şafak'a konuşan muhalif komutan, "BAE ve Suud tarafından grup komutanlarına verilen BAE yapımı 'Thuraya' ve İngiliz yapımı 'Inmarsat' uydu telefonlarının şifreleri Şam ile paylaşıldı ve onlarca muhalif komutan bu istihbari paylaşım nedeniyle öldürüldü" dedi. 2012-2014 yılları arasında 80’e yakın muhalif liderin bu şekilde şehit edildiği dile getiriliyor.

Onlara 'terörist' dedi

İç savaş sürecinde muhalefeti destekliyor görüntüsü veren BAE, 7 yıllık aradan sonra 29 Aralık 2018 Perşembe günü Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtı. Açılış sonrası açıklamasında BAE Dış İşleri Bakanı Enver Gargaş, Suriyeli muhalifleri 'terörist unsur' olarak nitelendirdi. İç savaş süresince diplomatların güvenliği için Suriye'deki faaliyetlerine son verildiğini kaydeden Gargaş, "Ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Esed yönetimiyle ilişkimiz her zaman canlı kaldı" dedi. BAE'nin önümüzdeki dönem toplanacak Arap Ligi'nde Esed yönetiminin yer alması konusunda da aktif diplomasi yürüttüğü belirtiliyor.

Şimdi açıktan oynuyor

Suriyeli muhalif Kürt gruplardan Selahaddin Eyyubi Tugayı liderlerinden Amir Mala da 2013 yılında şehit olan muhalif isimler arasında bulunuyor. Aynı tugayın komutanları arasındaki Ebu Firas, 2013'te kendilerine BAE tarafından verilen uydu telefonlarından ciddi şüphe duyduklarını anlattı. Cepheye getirilen zırhlı araçlarla pikapların içine de BAE tarafından izleme için çipler takıldığını belirten Firas, BAE'nin 2015 sonrasında da PKK'ya büyük çapta destek vermeye başladığına dikkat çekerek, "2018 yılı sonunda BAE artık açıktan oynuyor. Önceleri kendilerini gizliyorlardı ancak artık alenen Esed ve PKK'yı desteklediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

20 milyar doları BAE’de

Beşşar Esed, 2011 yılı başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 20 milyar dolar kaçırdı. Suriyeli 3 işadamı adına açılan hesaplarda bekletilen para, BAE koruması altında bekletildi. Esed'in annesi Enise ve kız kardeşi Büşra Esed de 2012 yılında BAE'ye kaçtı ve yurtdışındaki paranın bir kısmı bu iki isme tahsis edildi. Suriyeli gazeteci Fuad Abdulaziz’in Zaman el-Vasıl adlı haber sitesinde yayınladığı rapora göre, Suriye savaşının başlamasından beri ikiyüzlü davranan BAE yönetimi, bu süreçte Suriye Geçici Hükümeti ve SMDK bünyesindeki isimlerin de çeşitli amaçlarla kullanılmasında rol aldı. Abdulaziz, birçok muhalif bölgenin düşmesinde BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in aktif katkısı olduğunu belirtti.

(Yeni Şafak)