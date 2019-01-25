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Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! "Suudiler balistik füze tesisi kurmuş olabilir"

Washington Post gazetesi uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberinde Suudi Arabistan’ın balistik füze üretimi için tesis kurmuş olabileceğini ileri sürdü.

25 Ocak 2019 Cuma 12:26
Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! "Suudiler balistik füze tesisi kurmuş olabilir"

 

Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan’ın balistik füze üretimi için tesis kurmuş olabileceğini iddia etti.

Gazete, silah uzmanları ve görüntü analistlerinin uydu görüntülerini incelemeleri sonucu Suudi Arabistan’ın ilk kez bir balist füze üretimine geçebileceği değerlendirilmesi yaptı.

Haberde, fabrikanın üretime geçmesi durumunda Suud Krallığı’nın kendi balistik füzelerini üreterek bölgedeki rakibi İran’a karşı silah yarışı konusundaki endişeleri artırmış olacağı yorumu yapıldı.

Uydu görüntülerine göre üretim yerleşkesi başkent Riyad’in güney batısında yer alan Al- Watah’da bulunuyor.

Suudi Arabistan halen nükleer silah üretmiyor ancak böyle bir üretimin olması durumunda bu silahlar konvensiyonel olarak kullanılabilir.

Görüntüleri inceleyen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Merkezi’nden Michael Elleman ile Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Joseph S. Bermudez Al-Watah’taki yerleşkenin sıvı yakıtlı roket moturu üretilen bir fabrika gibi göründüğü ve katı yakıtı test eden bir tesis olarak tasvir etti.

Pentagon ve CIA yorumda bulundu

Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Pentagon ve CIA ise söz konusu haberle ilgili yorum yapmadı.

Suudi Arabistan’ın Kral Salman liderliğinde askeri gücü konusunda çok daha ciddi bir yaklaşımı olduğu biliniyor.

Kral Salman geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, İran’ın nükleer bomba geliştirmesi halinde Suudi Arabistan’ın da aynı adımı atacağını söylemişti.

Suudi Arabistan’ın komşusu olan İsrail, gelişmiş bir nükleer ve füze programına sahip. Bölgesel rakibi İran ise balistik füze üretme kapasitesini artırıyor.

Balistik füze üretimi Suudi Arabistan’a İran’ı yıllardır üzerinde çalıştığı yerli misil yapımı imkan ve kabiliyetleriyle denk hale getirebilecek ve Yemen’de, Husii isyancılarına karşı savaşan Suudi güçlere silah desteğinde bulunabilecek.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:26
  1. Suudi Arabistan
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