Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar şöyle:

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, Soba ve Doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, Çatı Uçması, Ağaç ve Direklerin devrilmesi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlamak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı