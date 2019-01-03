0553 313 94 23

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur olarak başlaması beklenirken, gece saatlerinde ise yerini kar yağışına bırakacak.

03 Ocak 2019 Perşembe 08:22
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar şöyle:

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege, Denizli, Antalya, Muğla, Adana'nın Kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri ve İstanbul'un batı kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çok kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, Soba ve Doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, Çatı Uçması, Ağaç ve Direklerin devrilmesi gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlamak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri kar yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 08:22
  1. Osmaniye
  2. Tekirdağ
  3. Muğla
  4. Kırklareli
  5. İstanbul
  6. Denizli
  7. Çanakkale
  8. Antalya
  9. Adana
  10. Hava durumu
  11. Meteoroloji
  12. hava raporu
  13. kar yağacakmı
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'daki FETÖ okullarının yönetimini devraldı.
    1. Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'daki..
    2. Fatih'te çöken binanın enkazından iki..
    3. Uyarılar yapıldı! Türkiye'yi etkisi..
    4. Darbeciler 'Teröristlerle çatışıyoruz'..
    5. Köprüdeki fahiş zamma tepki çığ gibi
    6. İşte Münbiç'teki terör üsleri!
    7. Hudeyde'deki Sevra Hastanesi'ne günde..
    8. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    9. Sürücülere 'Kedi Çıkabilir'..
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. HDP'den AK Partili adaylara bombalı..
    12. Sahilde soba keyfi
    13. Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    14. ABD Gülen için geldi
    15. Devletten yeni evlenenlere büyük hediye
    16. Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
    17. Poşetten memnun kalmadı parasını geri..
    18. Dolandırıcılara 'poşu'lu operasyon
    19. Milyonları ilgilendiriyor! Zamlar..
    20. YSK kararları Resmi Gazete'de
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti
    Gurbetçiler dikkat! Koşul değişti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Dünyanın en büyüklerinden olacak! Havalimanından sonra...
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?
    Geri sayım... Erol Mütercimler’in “2019’da iç savaş” öngörüsü tutacak mı?