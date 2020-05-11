Uyarılar! Peygamber ne demek?

(Ey mü'minler!) And olsun ki Rasulullah'ta sizin için, Allâh'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allâh'ı çok zikredenler için bir ‘üsve-i hasene’ (iktidâya şâyan en güzel bir örnek) vardır.” (Ahzâb Suresi, 21. ayet)