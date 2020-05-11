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Dini Bilgiler

Uyarılar! Peygamber ne demek?

(Ey mü'minler!) And olsun ki Rasulullah'ta sizin için, Allâh'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allâh'ı çok zikredenler için bir ‘üsve-i hasene’ (iktidâya şâyan en güzel bir örnek) vardır.” (Ahzâb Suresi, 21. ayet)

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:08:00 -
Uyarılar! Peygamber ne demek?

Amr b. Abese (ra) anlatıyor:

Mekke’de iken, peygamberliğinin ilk zamanlarında Peygamber’in yanına geldim ve:

- “Sen nesin?” dedim.

Resûlullah:

- “Peygamberim” cevabını verdi.

- “Peygamber ne demek?” dedim.

- “Beni Allah gönderdi” dedi.

- “Ne ile gönderdi?” diye sordum:

- “Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah’ın birliğini kabul etmek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamakla” buyurdu. (Müslim)

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