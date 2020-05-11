Uyarılar! Peygamber ne demek?
(Ey mü'minler!) And olsun ki Rasulullah'ta sizin için, Allâh'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allâh'ı çok zikredenler için bir ‘üsve-i hasene’ (iktidâya şâyan en güzel bir örnek) vardır.” (Ahzâb Suresi, 21. ayet)
Amr b. Abese (ra) anlatıyor:
Mekke’de iken, peygamberliğinin ilk zamanlarında Peygamber’in yanına geldim ve:
- “Sen nesin?” dedim.
Resûlullah:
- “Peygamberim” cevabını verdi.
- “Peygamber ne demek?” dedim.
- “Beni Allah gönderdi” dedi.
- “Ne ile gönderdi?” diye sordum:
- “Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah’ın birliğini kabul etmek ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamakla” buyurdu. (Müslim)