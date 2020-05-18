Uyarılar! Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav), Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkının 6 tane olduğunu belirtmiş ve açıklamıştır.
Ebû Hüreyre, Allah Rasûlü’nün şöyle dediğini nakletmiştir:
“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır: Ona rastladığın zaman kendisine selâm ver, seni yemeğe davet ederse icâbet et. Senden öğüt isterse öğüt ver. Aksırır da Allah’a hamd ederse, “yerhamükellah” (Allah sana merhamet etsin) de. Hastalanırsa kendisini ziyaret et. Ölürse cenazesinde hazır bulun.” (Buhârî-Müslim)