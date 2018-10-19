Uyarılar ardı ardına geldi! Son 24 saatte 49 patlama
Endonezya'daSumatra ile Cava Adaları arasındaki Anak Krakatau Yanardağı'nda, 1 günde 49 patlama meydana geldi.19 Ekim 2018 Cuma 20:57
Endonezya’da, Anak Krakatau Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sumatra ile Cava Adaları arasındaki Anak Krakatau Yanardağı'nda, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldiği belirtildi.
BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını kaydetti.
YORUM YAZ