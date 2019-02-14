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Meteoroloji bildirdi: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Türkiye kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nde fırtınayla birlikte sağanak yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde ise yağmur kendini gösterecek.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:15
Meteoroloji bildirdi: Sıcaklıklar 6 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Karaman, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı, Giresun ile Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Tunceli, Muş, Bingöl, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklık 6 derece azalacak

Hava sıcaklığında İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz ile güneydoğu Anadolu'da 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Sakarya'nın iç kesimleri ile Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması(20-50 Kg/m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri yağmurlu

İZMİR 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MUŞ -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DİYARBAKIR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 07:15
  1. Karaman
  2. Tunceli
  3. Sakarya
  4. Muş
  5. Kütahya
  6. Kırklareli
  7. Mersin
  8. Hakkari
  9. Giresun
  10. Eskişehir
  11. Edirne
  12. Çankırı
  13. Bitlis
  14. Bingöl
  15. Bilecik
  16. Ankara
  17. Afyon
  18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  19. hava durumu
  20. hava durumu nasıl olacak

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