0553 313 94 23

Meteoroloji ve AFAD'dan yağış uyarısı

Meteoroloji'den gelen bilgileri paylaşan AFAD, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini söyledi. Aynı zamanda AFAD, sel anında neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirme videosu da paylaştı.

06 Ekim 2019 Pazar 09:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için kritik uyarı

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

AFAD da uyardı

Meteoroloji'nin uyarısına ilişkin AFAD'dan da bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, 'Bugün, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.' denildi.

Sel olursa neler yapılmalı?

Twitter'dan yapılan paylaşımda, 'Sel tehlikesi sırasında neler yapılmalı?' başlıklı bir bilgilendirme videosu da yer aldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 09:22
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Sinop
  7. Sakarya
  8. Kocaeli
  9. Kırklareli
  10. Kastamonu
  11. İstanbul
  12. Gaziantep
  13. Edirne
  14. Aydın
  15. Antalya
  16. Adıyaman
  17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  18. AFAD
  19. AFAD uyarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koç’tan sistemli orman katliamı
    1. Koç’tan sistemli orman katliamı
    2. Uyarı bu kez AFAD'dan geldi!
    3. Isparta'da feci kaza! 1 kişi öldü, 1..
    4. Türkmen liderden net mesaj! ‘Dışarıdan..
    5. THY Latin Amerika'nın en büyük turizm..
    6. Araçtan yola savruldu! İstanbul'daki..
    7. FETÖ tetikçisi Ergün Babahan'ın..
    8. Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı
    9. Suriye'nin kuzeyinde sızma girişimi!..
    10. Suudi Arabistan'da yabancı kadınlara..
    11. Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri..
    12. Başkan Erdoğan'dan 'Yeniden yollara..
    13. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    14. İstanbul'da can pazarı! Midibüs yan..
    15. Schalke 04’e Suat Serdar’ın golü yetmedi
    16. Ankara'da beraberlik var
    17. Ulusal Mutabakat Hükümeti, BMGK'ya..
    18. Bakanlar ve milletvekilleri futbol..
    19. Göztepe sahasında farklı kazandı
    20. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret..
    21. 'Bugün kaybetseydik de istediğimiz..
    22. Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler..
    23. 3. Adana Lezzet Festivali'nde kentin..
    24. Türkiye'yi de hedef aldılar! 'Bağımsız..
    25. 'Kuzey Kore'nin açıklamaları..
    26. 06.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    27. BM Özel Raportörü: Cemal Kaşıkçı..
    28. CHP'den yeni israf! Mansur Yavaş..
    29. Sultan Vahdettin Han hakkında iftira..
    30. Funiyka tatlısı nedir? Funiyka tatlısı..
    Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Hepsi kapatıldı
    Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Hepsi kapatıldı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu