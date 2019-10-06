Meteoroloji ve AFAD'dan yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için kritik uyarı

Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

AFAD da uyardı

Meteoroloji'nin uyarısına ilişkin AFAD'dan da bir açıklama geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, 'Bugün, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.' denildi.

Sel olursa neler yapılmalı?

Twitter'dan yapılan paylaşımda, 'Sel tehlikesi sırasında neler yapılmalı?' başlıklı bir bilgilendirme videosu da yer aldı.