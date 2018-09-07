"Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı'nın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan "Uyanış" filminin yönetmeni sanık Ali Avcı hakkında, "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Avcı ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hakan Özer, celse arasında tanık Fatih Metin'in, mahkemeye müracaat ederek, duruşma salonunda sanık ile yüz yüze gelmek istemediğini, rahat ifade veremeyeceğini, o nedenle celse arasında beyanının tespit edilmesinin daha doğru olacağını ve kendisini daha rahat ifade edebileceğini bildirdiğini açıkladı. Başkan Özer, bu nedenle celse arasında tanık Metin'in beyanının alınarak dosyaya konulduğunu hatırlattı.

Duruşmada tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ali Avcı, aleyhine olan beyanları kabul etmedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Davanın sona ereceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Avcı, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Avcı'nın "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, verilen kararın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini gözönüne alarak, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi.

Verilen ceza miktarına, sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süreye, FETÖ/PDY üyesi olduğunun sübut bulmasına ve aynı örgüte üye olmak suçundan yargılanan ve kamuoyunca tanınan sanıkların yurt dışına kaçtıklarına değinen mahkeme heyeti, kaçma ihtimali bulunduğunu öngördüğü sanığın hükmen tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ali Avcı'nın, yakalanma tarihinden önceki dönemden beri mevcut delil durumuna göre ilk olarak tespit edilebildiği kadarıyla örgütsel isimlendirilmeyle "Küçük Bölge İmamlığı" denen, örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren, emir ve idare yetkisine sahip olan konumuna göre örgüt faaliyetlerini düzenleme ve görevlendirme yetkisini haiz, yönetici vasfında görev üstlenerek faaliyet yürüttüğü anlatılıyor.

İddianamede, Avcı'nın yakalanma tarihindeki tespit edilebilen örgütsel konumu, eylemleri, hakkındaki tespitlere göre, terör örgütünün temel politikası doğrultusunda basın yayın üzerinden toplumsal algı idaresi alanında sorumluluk üstlenen ve faaliyetlerde bulunan yöneticilerinden olduğu, yakalanma tarihine kadar faaliyetlerine aktif olarak devam ettiğinin anlaşıldığı vurgulanıyor.

Avcı'dan ele geçirilen harddiskte yapılan incelemede, terör örgütüyle irtibatını gösterir, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait olmak üzere birçok resim ve videonun bulunduğu anlatılarak, şüphelinin rehberinde yapılan incelemede ise Tahşiyecilere kumpas davasının tutuklu sanığı eski emniyet müdürü Bayram Özbek olmak üzere ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında adli işlem başlatılan birçok kişiyle irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor. İddianamede, Avcı'nın ''silahlı terör örgütü yöneticisi'' olmak suçundan, 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ali Avcı'nın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.