Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kim oynuyor? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıç Arslan oyuncusu

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümünde Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın Bizans’ın Anadolu’daki Türk beylikleri üzerinden giriştiği kirli oyunun farkına vardıktan sonra, Haçlıların Anadolu üzerindeki oyunu bozmak için Kılıçarslan’ın Anadolu’ya göndermenin vaktinin geldiğini söyledi. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Melikşah’ın huzuruna sırtı dönük bir şekilde göründü.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 22. bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. TRT 1'de yayınlanan dizinin fragman sahnesinde Sultan Melikşah Kılıçarslan'a “Gayrı vakti geldi Kılıçarslan” demesinden sonra Kılıçarslan’ın kim olduğu, Kılıçarslan’ı kim oynayacak? sorusu bir hayli merak ediliyordu. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah Oğlu Kılıçarsla’ı kimin oynayacağı belli oldu. Peki Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kim oynayacak? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıç Arslan oyuncusu kim?

Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan’ı kim oynayacak?

Talat Bulut, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncusu kadrosuna dahil olacağı söyleniyor. Talat Bulut, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanı Kılıçarslan’ı oynayacak.

Talat Bulut kimdir?

23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya gelen Talat Bulut, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazanmış ancak eğitimini yarıda bırakmıştır. Oyunculuk kariyerine ilk adımı 1975 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Dimitrov" adlı oyun ile olmuştur. Uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. Türkan Şoray vesilesi ile kamera karşısına geçmiş ve Hazal filmi ile ilk beyaz perde deneyimini yaşamıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı dönemde büyük beğeni yakalayan Annem dizisinde Vahide Perçin ile başrolü paylaşmıştır.

2007 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Mutluluk filminde Murat Han ve Özgü Namal gibi isimlerle başrolü paylaşmıştır. 2014 yapımı Mucize sinema filminde "Mahir Öğretmen"i oynamıştır. Halen sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam eden oyuncu aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Esin Afşar ile Kerim Afşar’ın kızı Pınar Afşar Bulut ile evli olan Talat Bulut'un 18 yaşında Hazal Bulut adlı bir kızı vardır.

Talat Bulut nerede oynadı?

Tak-Tik : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1978

Akıllı Hayvanlar : (Ahmet Tünel) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1977

Sakıncalı Piyade : (Uğur Mumcu) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1977

Komün Günleri : (Bertolt Brecht) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1976

İşçi (oyun) : (Ömer Polat) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1976

Aladaglı Mino : (Ömer Polat) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975

Nereye Payidar : (Bilgesu Erenus) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1975

Dimitrof : (Hedda Zinner) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974

Ana : (Maksim Gorki) – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1974

Talat Bulut hangi dizilerde rol aldı?

Fazilet Hanım ve Kızları – 2017 (dizi)

Göç Zamanı – 2016 (dizi)

Mucize – 2014

Kasaba – 2009 (dizi)

Mutluluk- 2007

Annem – 2007 (dizi)

Saklambaç – 2005 (dizi)

Aşk Olsun – 2003 (dizi)

Melekler Evi – 2000

Abuzer Kadayıf – 2000

Köçek – 2000 (tv filmi)

Cemile – 1996

Cemile ve Umudun Masalı – 1995

Manisa Tarzanı – 1994

Herşeye Rağmen – 1988

Kurtar Beni – 1987

Prenses – 1986

Son Urfalı – 1986

Su – 1986

Yapayalnız – 1986

Yunus Emre – 1986

Kurbağalar – 1985

Kuyucaklı Yusuf – 1985

Fidan – 1984

Karanfilli Naciye – 1984

Firar – 1984

Derman – 1983

Göl – 1982

Çayda Çıra – 1982

Yaşamak Seninle Güzel – 1982

Yılanı Öldürseler – 1981

Beni Böyle Sev – 1980

Hazal – 1979