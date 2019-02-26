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Uyanınca bu manzarayla karşılaştılar... Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi

İSTANBUL Beşiktaş'ta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle duvar çöktü. Park halindeki 4 otomobil askıda kaldı. Ağaçlar evlerin üzerine devrilirken mahalle sakinleri deprem olduğunu zannettiklerini söyledi...

26 Şubat 2019 Salı 06:26
Uyanınca bu manzarayla karşılaştılar... Beşiktaş'ta yürekler ağza geldi

Dikilitaş Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesiyle sokak arasında bulunan duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvarın üzerindeki kaldırımda park halinde bulunan 4 otomobil, ön tekerlekleri boşlukta olacak şekilde askıda kaldı.

Duvarın çökmesiyle oluşan gürültüye uyanan apartman sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler askıda kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Halat yardımıyla sabitlenen 4 otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

"Büyük gürültüyle uyandık"

Aracı askıda kalan Halis Uslu, "Büyük gürültüyle uyandı. Baktım yol çökmüş, aracın başına geldim. Aracı biraz çektim, ortası oturdu. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

"Deprem oldu sandık"

Bahçesine yol çöken Meliha Orhan, "Büyük gürültüye uyandık. Evde yaşlı annem var. Çok korktuk, deprem oldu zannettik. Ağaçlar evin duvarının üstüne çöktü" diye konuştu. Askıda kalan araçlar, olay yerine gelen vinçlerle çekildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 06:26
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