Uyanık göçmen kaçakçısı kadın, yakayı ele verdi

Hatay’da, göçmen kaçakçılığı yapan bir kadın, jandarma ekiplerinin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye iç savaşından kaçarak, kaçak yollarla Hatay’a gelen göçmenleri 500 dolar karşılığında Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine bırakan 36 yaşındaki göçmen kaçakçısı Seher Uygun, suçüstü yakalandı. Altınözü ilçesi Avsuyu Mahallesi’nde bulunan babasına ait çiftliğe gittiğini iddia ederek, jandarma yol kontrollerinde dikkatleri üzerinden atmaya çalışan göçmen kaçakçısı Uygun, şüphe üzerine fiziki ve teknik takibe alındı. Demirköprü Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yapılan takip sonucu, son olarak 6 kaçak göçmenle Avsuyu Mahallesi çıkışında yakayı ele veren Seher Uygun, jandarma karakolundaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Seher Uygun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 aydır babasının çiftliğine uğramıyor

Demirköprü jandarma ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alınan göçmen kaçakçısı Seher Uygun’un, yol kontrollerinde babasının çiftliğine gittiğini iddia etmesi üzerine, çiftlikte araştırma yapıldı. Göçmen kaçakçısı kadının 6 aydır babasının çiftliğine ayak basmadığı öğrenilirken, Seher Uygun’la beraber yakalanan 6 kaçak göçmen, Uygun’un 500 dolar karşılığında kendilerini Hatay’a getirdiğini itiraf ettiler. Kaçak göçmenler daha sonra jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine sevk edildi. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.