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Kadın - Aile Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel, hesabı yap, etkili doğal yollar ile kilo ver...
Kadın - Aile

Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel, hesabı yap, etkili doğal yollar ile kilo ver...

Yeniakit Publisher
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Uyandığınız anda yiyin sizde herkes gibi kilo verin: Gel, hesabı yap, etkili doğal yollar ile kilo ver...

Bazı besinleri sabah uyandığınız zaman tüketirseniz hızlı bir şekilde kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Yaylalarda otlayan hayvanların sütüyle yapılan doğal lor peyniri etkili kilo verme yollarındandır. İşte diyetinize ekleyebileceğiniz, yağ yakımına hız kazandıracak. Kiloyu doğrudan etkileyen bazı besinler...

Bazı besinleri sabah uyandığınız zaman tüketirseniz hızlı bir şekilde kilo vermeniz kolaylaşacaktır. Bu besinlerin etkili olmasının nedeni yağ yakımını hızlandırmaları.

İşte diyetinize ekleyebileceğiniz, yağ yakımını hızlandıracak besinler…

Tedavi yöntemleri...

Sabahları süt ile karıştırarak az miktarda yulaf tüketirseniz; hem gün boyu tok hissedeceksiniz hem de enerji depolayacaksınız.

 

Yoğurt.

Az miktarda sabah erkenden tüketilen yoğurt, sindirim sisteminize yardımcı olur. Fakat gastrit ya da reflü gibi mide rahatsızlıklarınız varsa tüketmemelisiniz.

 

Lor peyniri:

Lor peyniri, bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlar. Bunun yanında ise kas sakatlığı tedavisi için de oldukça faydalıdır.

Sabahları metabolizmayı uyandırmak için atılabilecek en doğru ve basit adımlar su içmek ve protein ağırlıklı dengeli bir kahvaltı yapmaktır.

 


Kilo vermenin tek gerçek hesabı, gün içinde aldığınız kalorinin harcadığınız kaloriden az olmasıdır. (kalori açığı)

Kilo Vermenin Gerçek HesabıKalori Açığı: Vücudun yaktığından daha az kalori almak.
Zamanlama Yanılsaması: Sabah ne zaman yediğiniz değil, gün boyu ne kadar yediğiniz önemlidir.
Metabolizma: Sabah uyanınca metabolizmayı hızlandıran mucizevi bir gıda yoktur; ana etken hareket ve dengeli beslenmedir.

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