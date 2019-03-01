Uyahya'dan ülkesine 'Suriye' uyarısı: Gösteriler çiçekle başladı, kanla bitti

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını koyduğunu açıklamasından sonra başlayan protesto gösterilerinin, her geçen gün ülke geneline yayılmasına tepki gösteren Başbakan Ahmed Uyahya'dan muhalefete “Suriye uyarısı” geldi.

Muhalefete uyarı

Parlamento'da dün yaptığı konuşmada ,”Suriye'deki yürüyüşler çiçeklerle başladı ve kanla sona erdi” diyen başbakan Uyahya; muhalefetin, gençleri yanlış yola itmekten ve yanlış bilgi vermekten kaçınmasını istedi. Hükümet karşıtı bazı partileri suçlayan Başbakan Ahmet Uyahya; muhalefeti, ülkedeki olumsuz durumdan istifa etmemesi için uyardı.

Buteflika'nın adaylığını savundu

Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını savunan ve adaylığa karşı çıkanların Cezayir'e hizmet etmediğini söyledi.

81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika hakkında başlatılan gösteri ve eleştirilere tepki gösteren Başbakan Uyahya, “Hastalık ve sağlık Allah'tan geliyor. Abdülaziz Buteflika 2014 yılında felç geçirdi, ancak halktan kaçmak istemedi” dedi.

Başbakan Uyahya, Cezayir'deki gösterileri, "Arap Baharı'nın Sonu" olarak nitelendiren dış medya raporlarına ise tepki göstererek şunları söyledi:

“Cezayir çok acı çekti ve çok ağladı. Ülkemizin tekrar harabe haline dönmesini istemiyoruz.”

Yarın büyük gösteriler bekleniyor

Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan olacağını açıklamıştı. 10 Şubat'tan beri ülke neredeyse her gün protesto gösterilerine tanık etti. Hükümet karşıtları, Buteflika'ya 5. Dönem için tekrar aday olmaktan vazgeçmeye çağırdı.Sosyal medya ağlarım üzerinden yapılan çağrılarda, cuma (yarın) günü, ülkenin bütün illerinde gerçekleştirilecek protesto gösterilerine halk davet edildi. Gözler ise bugünkü hükümet karşıtı protestolara çevrildi.