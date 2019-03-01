0553 313 94 23

Uyahya'dan ülkesine 'Suriye' uyarısı: Gösteriler çiçekle başladı, kanla bitti

Cezayir Başbakanı Ahmet Uyahya, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan ve gösteri düzenleyen protestoculara karşı, “Suriye” uyarısı yaparak, 'Suriye'deki yürüyüşler çiçeklerle başladı ve kanla sona erdi' dedi.

01 Mart 2019 Cuma 14:28
Uyahya'dan ülkesine 'Suriye' uyarısı: Gösteriler çiçekle başladı, kanla bitti

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını koyduğunu açıklamasından sonra başlayan protesto gösterilerinin, her geçen gün ülke geneline yayılmasına tepki gösteren Başbakan Ahmed Uyahya'dan muhalefete “Suriye uyarısı” geldi.

Muhalefete uyarı

Parlamento'da dün yaptığı konuşmada ,”Suriye'deki yürüyüşler çiçeklerle başladı ve kanla sona erdi” diyen  başbakan Uyahya; muhalefetin, gençleri yanlış yola itmekten ve yanlış bilgi vermekten kaçınmasını istedi. Hükümet karşıtı bazı partileri suçlayan Başbakan Ahmet Uyahya; muhalefeti, ülkedeki olumsuz durumdan istifa etmemesi için uyardı.

Buteflika'nın adaylığını savundu

Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 5. dönem için adaylığını savunan ve adaylığa karşı çıkanların Cezayir'e hizmet etmediğini söyledi.

81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika hakkında başlatılan gösteri ve eleştirilere tepki gösteren Başbakan Uyahya, “Hastalık ve sağlık Allah'tan geliyor. Abdülaziz Buteflika 2014 yılında felç geçirdi, ancak halktan kaçmak istemedi” dedi.

Başbakan Uyahya, Cezayir'deki gösterileri, "Arap Baharı'nın Sonu" olarak nitelendiren dış medya raporlarına ise tepki göstererek şunları söyledi:

“Cezayir çok acı çekti ve çok ağladı. Ülkemizin tekrar harabe haline dönmesini istemiyoruz.”

Yarın büyük gösteriler bekleniyor

Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan olacağını açıklamıştı. 10 Şubat'tan beri ülke neredeyse her gün protesto gösterilerine tanık etti. Hükümet karşıtları, Buteflika'ya 5. Dönem için tekrar aday olmaktan vazgeçmeye çağırdı.Sosyal medya ağlarım üzerinden yapılan çağrılarda, cuma (yarın) günü, ülkenin bütün illerinde gerçekleştirilecek protesto gösterilerine halk davet edildi. Gözler ise bugünkü hükümet karşıtı protestolara çevrildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:28
  1. Ahmet uyahya
  2. cezayir
  3. suriye
  4. seçim
  5. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika

YORUM YAZ

  • antikemalistantikemalist19 dk önce
    Bu bir itiraf mı? Cezayir'in Suriye'den hiç bir farkı yok yani? Halk sizin gibi dikta idarelere neden katlanmak zorunda? kaç 40 yıl daha katlanmak zorunda?

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Zeybekci: "4Ç gidiyor, çiçek gibi İzmir geliyor"
  1. Zeybekci: "4Ç gidiyor, çiçek gibi..
  2. Kategorilerine göre en fazla..
  3. Kategorilerine göre en fazla..
  4. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
  5. En fazla kaybettiren yatırım fonları
  6. DPÜ 12 üniversiteyle uluslararası..
  7. Yolun sonu görünüyor! 'İYİ Parti..
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sömürücülere..
  9. Hastaneye diş röntgen cihazı
  10. En fazla kazandıran yatırım fonları
  11. Rektör Gören: Çalıştayın sonuçlarının..
  12. İlik nakli bekleyen Süleyman futbol..
  13. Adaylığı düşürülen Mehmet Ali..
  14. TGS’den Kızılay’a kan desteği
  15. Mahir Ünal: “CHP millet ismini hak..
  16. Antalya’ya gelen turist sayısı yüzde..
  17. AK Parti'nin Ardahan mitingi
  18. Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev’in..
  19. Göksel Gümüşdağ'dan Yıldırım..
  20. 'İsrail’in bombaları ve söylemleri hem..
  21. Düzce Genç ve Kadın girişimciler icra..
  22. Fikret Yeni, marka projelerini..
  23. Isparta’da elektrik tüketimi yüzde 20..
  24. Yatırım fonu istatistikleri
  25. Bilecik’te yakalanan 12 kişiden 4’ü..
  26. Magandaya verilen cezaya Bakan..
  27. Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli..
  28. Highway Outlet alışverişi fırsata..
  29. Şanlıurfa’da aranan şahıslara..
  30. Mudanya’da dengeleri değiştiren gelişme
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
O ülke yardım istedi! 25 saat içinde Türk uçakları havalandı
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

Günün Karikatürü

1 Mart 2019
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?